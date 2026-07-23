Torres lamenta la "tragedia" del cayuco rescatado en El Hierro y defiende que España es un país "de acogida"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante un acto institucional. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha lamentado la muerte de una mujer y los heridos rescatados --entre ellos un bebé en estado grave-- en un cayuco al sur de la isla de El Hierro.

"Una vez más, la tragedia se ceba con los más vulnerables en la ruta hacia Canarias. Con seres humanos que huyen de sus países en busca de una vida mejor y se encuentran con un destino fatal", ha escrito Torres en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Según ha podido confirmar Europa Press, una mujer ha fallecido y un bebé en estado grave ha sido evacuado a Tenerife tras el rescate de la embarcación a manos de Salvamento Marítimo con más de 160 migrantes a bordo. Además, varias personas también han sido derivadas al hospital de El Hierro con graves problemas de salud derivados de la travesía.

El ministro, que ha agradecido la labor de los servicios de rescate, ha defendido que España es "un país de acogida, sensible con la realidad migratoria". "Algo que tenemos también muy presentes los canarios", ha añadido.

Además, Torres ha instado a "quienes ven la inmigración como un problema" a comprender que "es un drama que debemos atender con más empatía y humanidad".