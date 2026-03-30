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MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.148 personas cambiaron de sexo en el Registro Civil en 2025, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita consultada por Europa Press.

"En relación con la pregunta formulada por Sus Señorías, cabe señalar que en 2025 se han producido un total de 5.148 cambios en la mención registral del sexo", afirma el Ejecutivo en respuesta a una batería de preguntas de Vox, en la que pregunta por los cambios de sexo que se produjeron el año pasado, así como por las solicitudes fraudulentas de 2023 y 2024.

Además, la formación que dirige Santiago Abascal pide conocer las solicitudes denegadas en años anteriores y las cirugías de cambio de sexo que tuvieron lugar en 2025. También pregunta "¿cómo es posible que las agresiones sexuales con penetración cometidas por mujeres hayan crecido casi un 800% en cinco años?".

En este sentido, el Ejecutivo explica que corresponde al encargado del Registro Civil la apreciación de la "posible concurrencia de un fraude de ley", mediante las preceptivas comparecencias.

"La Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de fecha 26 de mayo de 2023 sobre la materia, recoge expresamente que 'dentro de los estrictos términos de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, el encargado velará porque no se produzca fraude de ley o abuso del derecho'", subraya.

Asimismo, indica que las solicitudes de rectificación registral de la mención relativa al sexo se presentan ante la persona encargada de cualquier oficina del Registro Civil, por lo que "no se dispone del número de denegaciones, ya que no se recogen en la aplicación informática".

Por otra parte, informa de que los datos disponibles sobre cirugías se encuentran publicados en el Portal Estadístico del Ministerio de Sanidad, en el Registro de Actividad de Atención Especializada.

Finalmente, el Gobierno achaca el aumento sostenido en los delitos contra la libertad sexual a las "activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos". Las mismas, apunta que se traducen en una "mayor disposición" de las víctimas a denunciar y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "lo que reduce los niveles de infradenuncia existentes en relación con estos tipos penales".