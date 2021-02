Tráfico denuncia en 5 días a 868 vehículos de transporte escolar y de menores por infracciones, un 4% menos que en 2020

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 868 vehículos dedicados al transporte escolar y de menores de los 2.308 controlados por los agentes de tráfico entre el 25 y el 29 de enero, han sido denunciados --sobre todo por irregularidades administrativas--, lo que supone un descenso del 4% respecto a las infracciones detectadas en la misma campaña del año pasado.

Así lo ha dado a conocer este viernes la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha llevado a cabo esta campaña especial de vigilancia para comprobar que los vehículos dedicados a este tipo de transporte cumplen la normativa establecida.

El departamento que dirige Pere Navarro ha destacado que todos los conductores controlados cumplían los límites de velocidad establecidos, y ninguno ha dado positivo en los controles preventivos de alcohol realizados por los agentes, pero tres dieron positivo a otras drogas.

En relación con el uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, la DGT ha señalado que en las inspecciones se constató que tres vehículos que disponían de estos sistemas de retención presentaban anomalías en su funcionamiento.

No obstante, Tráfico ha apuntado que las irregularidades administrativas son las que mayor número de denuncias han generado. Por ejemplo, no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar ha supuesto la denuncia a 565 vehículos y 287 por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitado, como exige la ley.

DEFICIENCIAS EN PUERTAS DE EMERGENCIA

Asimismo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han comprobado que 48 vehículos de transporte escolar presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento; y otros 17 fueron denunciados por no tener en regla la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Además, ha indicado que 72 vehículos controlados no llevaban la correspondiente señal V-10 de transporte escolar y otros 17 carecían del dispositivo luminoso con señal de emergencia.

Finalmente, respecto al exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso, cuatro conductores fueron denunciados por este motivo y otros 12 por no llevar a bordo del autocar una persona encargada del cuidado de los menores, cuando así procedía.