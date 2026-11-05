Transición Ecológica reúne a expertos para evaluar y reforzar las medidas contra las basuras marinas. - MITECO

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha celebrado este miércoles y este jueves un seminario en Valsaín (Segovia) para evaluar las actuaciones contra las basuras marinas e identificar nuevas medidas para el tercer ciclo de las Estrategias Marinas de España, según ha informado el departamento.

El encuentro ha contado con la participación de representantes de las administraciones, la comunidad científica, las empresas y las ONG para reforzar la colaboración frente a un problema "cuya prevención requiere la implicación del conjunto de la sociedad".

La primera jornada ha estado dedicada a analizar el grado de desarrollo de las medidas incluidas en el segundo ciclo de las Estrategias Marinas de España, tanto las impulsadas por Transición Ecológica como las promovidas por otras entidades. A través de las distintas ponencias, los asistentes han podido compartir experiencias sobre las actuaciones diseñadas específicamente para combatir las basuras marinas.

Durante la segunda jornada, los participantes han trabajado en una dinámica de inteligencia colectiva a partir de las medidas del segundo ciclo relacionadas con el Descriptor 10, dedicado a las basuras marinas. El objetivo ha sido identificar los nuevos retos y necesidades ambientales que deberán tenerse en cuenta en el tercer ciclo de las Estrategias Marinas, así como valorar posibles mejoras o nuevas actuaciones para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos ambientales.