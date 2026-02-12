Transportes activa 541 quitanieves y 110.065 toneladas de fundentes en noroeste peninsular ante la llegada de 'Oriana'

Una maquina quitanieves, a 28 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado un dispositivo con 541 máquinas quitanieves y 110.065 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas en Asturias, Cantabria y Castilla y León por el temporal previsto para los días 13 y 14 de febrero, cuando la borrasca 'Oriana' llegará a España.

Como ha recordado, AEMET ha emitido para el viernes 13 y el sábado 14 un boletín de aviso por nevadas de nivel naranja en estas tres comunidades. Además, Transportes ha hecho un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución al circular por carretera.

Asimismo, ha recomendado consultar la información y las recomendaciones del propio Ministerio (@transportesgob en 'X'), la Dirección General de Tráfico (DGT) (@DGTes en 'X' y a través del enlace http://infocar.dgt.es/etraffic/) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (@AEMET_Esp en 'X' y a través del enlace http://meteoruta.aemet.es/p_index.html).