La UE empezará a negociar la ley que obligará a plataformas online a bloquear contenido pedófilo

BRUSELAS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han logrado este miércoles fijar su posición sobre una nueva ley que obligue a las compañías en Internet a reforzar la vigilancia de sus servicios y bloquear contenidos pedófilos o que inciten al abuso de menores; con un mandato que llega tras cerca de tres años de diferencias y que permitirá por fin iniciar las negociaciones con la Eurocámara, que acordó sus líneas rojas ya en 2023.

El objetivo es, entre otros, que las autoridades nacionales competentes puedan obligar a las empresas a eliminar y bloquear el acceso al contenido o, en el caso de los motores de búsqueda, a retirar los resultados de dicha búsqueda.

El nuevo marco regulador también establecerá una nueva agencia de la UE, el Centro Europeo sobre Abuso Sexual Infantil, para apoyar a los Estados miembro y a los proveedores de servicios online en el cumplimiento de la nueva norma.

Entre las claves de la nueva norma --sin fecha oficial aún para el inicio de las negociaciones-- está que los proveedores de servicios online deben evaluar el riesgo de que sus servicios se utilicen indebidamente para la difusión de material de abuso sexual infantil o para la incitación a menores.

En función del riesgo --bajo, medio o alto-- deberán poner en marcha medidas de mitigación específicas para contrarrestar los peligros identificados, por ejemplo ofreciendo a los usuarios herramientas para denunciar contenidos pedófilos o activando configuraciones de privacidad predeterminada para menores de edad.

Además, las autoridades podrán obligar a los proveedores de servicios catalogados como de alto riesgo a contribuir al desarrollo de tecnologías para mitigar los riesgos relacionados con sus servicios.

En cuanto al papel de las víctimas, los 27 también abogan como recoge la propuesta inicial de la Comisión Europea por garantizar que tendrán asistencia por parte de las compañías cuando soliciten eliminar o desactivar el acceso a material con abusos que les afecte. La agencia europea contra los abusos de menores de nueva creación también tendrá que vigilar que las compañías deshabilitan los contenidos ilegales señalados por las víctimas.

La propuesta original de Bruselas se remonta a mayo de 2022 y plantea, entre otras medidas, que los servicios de comunicación online apliquen la misma tecnología con la que logran bloquear envíos de 'spam' o virus para detectar y denunciar la difusión entre sus usuarios de archivos en los que se muestran abusos de menores.

Ante las críticas por el riesgo para la privacidad, el Ejecutivo comunitario defendió entonces que estas tecnologías no afectan al encriptado de contenidos difundidos en la red sino que se limitarían a buscar y combatir contenidos ilegales, como quien busca "una aguja en un pajar con la ayuda de un imán", que atrae únicamente el contenido que se busca.