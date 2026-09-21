UGT reclama más prevención, inversión, medios y plantillas frente a unos incendios "cada vez más virulentos"

Varios bomberos forestales colaboran en las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos (UGT-SP) ha demandado este lunes "más prevención, más inversión, más medios y plantillas suficientes durante todo el año" para hacer frente a unos incendios forestales que son "cada vez más virulentos". "La emergencia climática no se combate solo cuando empieza el incendio", ha recalcado la secretaria de Administración Local y Autonómica, Victoria Corbacho.

Así se ha expresado durante una rueda de prensa en la que ha hecho un balance del cierre de la campaña de incendios forestales de 2026, donde Corbacho ha analizado la situación de los servicios públicos de emergencia junto al responsable del Sindicato Profesional de Bomberos Forestales de UGT Servicios Públicos, Javier García; y por el responsable del Sindicato Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT Servicios Públicos, Juanjo Ariza.

A juicio de Corbacho, esta última campaña de incendios ha vuelto a "demostrar" que los incendios son cada vez "más difíciles" de afrontar y que el calor extremo y unas condiciones meteorológicas más adversas favorecen incendios de una intensidad y una velocidad "extraordinarias".

Frente a esto, ha opinado que la sociedad española "no está preparada". "Los incendios de 2026 tienen que servir para cambiar nuestras prioridades: menos improvisación y más prevención; menos precariedad y más empleo público; menos confrontación y más cooperación entre administraciones", ha recalcado.

En este marco, ha puesto de relieve que la emergencia climática se ha convertido "en un terreno de disputa política" y ha denunciado que durante este verano se haya escuchado a Vox y al PP "negar que el cambio climático sea la causa de los incendios y hablar de 'fanatismo climático' para cuestionar las políticas de prevención y adaptación".

"No se trata de elegir entre proteger el medio ambiente o proteger el campo, ni entre luchar contra el cambio climático o defender a los trabajadores. La respuesta a la emergencia climática tiene que ser pública, social y justa", ha recalcado.

Entre otras cosas, ha cuestionado que cada vez que haya un incendio se recurra "de inmediato" a la Unidad Militar de Emergencias (UME) dado que "desvirtúa las funciones" de esta unidad. Además, "alimenta la falsa idea" de que los bomberos forestales necesitan al Ejército. "No es así. Lo que necesitan son medios y condiciones de trabajo dignas y estables durante todo el año", ha recalcado.

A esto, ha añadido "otro problema más: las jubilaciones". Por esta parte, ha recordado que el pasado 29 de julio se celebró una reunión con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para abordar la jubilación mediante coeficientes reductores de todos los colectivos de emergencias y seguridad pública, y muy especialmente de los bomberos forestales. "(En ella), se asumieron varios compromisos y UGT Servicios Públicos salió con expectativas positivas", ha explicado.

Según ha señalado, uno de los compromisos fue el de dar indicaciones para aplicar los criterios ya marcados por el Tribunal Supremo, eliminando la exigencia de estar en activo o de ocupar el puesto con coeficientes reductores en el momento de solicitar la jubilación. A su vez, también se planteó incluir en una norma de rango reglamentario la posibilidad de acumular los períodos sobrecotizados de las distintas profesiones con coeficientes reductores.

Asimismo, se asumió el compromiso de estudiar y mediar con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para fijar criterios más justos. A fecha de hoy, dice seguir esperando a que se cumplan, por lo que no descarta "medidas de presión sindical o jurídicas".

ABANDONO RURAL Y FALTA DE INVERSIÓN

Por otro lado, el responsable del Sindicato Profesional de Bomberos Forestales de UGT Servicios Público, Javier García, ha explicado las cifras de hectáreas quemadas este verano en España así como los grandes incendios forestales declarados apuntando al "abandono rural, la falta de inversión, el cambio climático y la falta de aplicación de normativas estatales".

Entre otros temas, ha indicado que hay muchos municipios que todavía no cuentan con un plan de autoprotección de incendios forestales a pesar de que están obligados a ello por ley. A su vez, las comunidades autónomas (CCAA) tampoco cumplen con el Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales, "que les obliga a invertir en función de su realidad".

Asimismo, ha criticado que la Ley Básica de bomberos forestales "no se ha implementado en su totalidad en ningún territorio" a pesar de haberse cumplido ya el periodo transitorio.

PLANTILLAS "INSUFICIENTES" TAMBIÉN DE AGENTES FORESTALES

Por otro lado, el responsable del Sindicato Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT Servicios Públicos, Juanjo Ariza, ha recalcado que se siguen "empobreciendo" las estructuras de agentes forestales y medioambientales a pesar de que los incendios "son cada vez más complejos, más simultáneos, más rápidos y afectan a más población y territorio".

Además, ha subrayado la necesidad de hacer frente a la planificación ante las jubilaciones que se están produciendo en el sector. Por ello, ha reclamado plantillas "suficientes y planificadas a largo plazo", así como el cumplimiento "efectivo" en todas las administraciones de la Ley básica de agentes forestales y medioambientales.

Asimismo, ha demandado servicios de guardia y emergencias dimensionados para todo el año, medios materiales y tecnológicos adecuados y fortalecer la prevención y la investigación.