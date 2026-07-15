El último encierro de Sanfermines alcanzó un 63,2% de cuota y 1.192.000 espectadores en La 1 y 24 Horas

el último encierro de los Sanfermines de 2026, a 14 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Los toros de la ganadería Jandilla clausuran las fiestas de San Fermín con su participación en el octavo encierro de las fiestas. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El último encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 anotó este martes un 63,2% de cuota de pantalla y 1.192.000 espectadores de media en su emisión a través de La 1 y Canal 24 horas.

Según ha informado RTVE en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press, el especial 'Vive San Fermín' logró un 49,6% de cuota de pantalla en su emisión en ambas cadenas de la Corporación.

Los toros de la ganadería Jandilla protagonizaron el último encierro de las fiestas de San Fermín muy peligroso y rápido, con un momento de gran tensión al arrollar uno de los toros a varios mozos en la parte derecha de la Plaza del Ayuntamiento.