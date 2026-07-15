El último encierro de Sanfermines alcanzó un 63,2% de cuota y 1.192.000 espectadores en La 1 y 24 Horas

el último encierro de los Sanfermines de 2026, a 14 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Los toros de la ganadería Jandilla clausuran las fiestas de San Fermín con su participación en el octavo encierro de las fiestas.
el último encierro de los Sanfermines de 2026, a 14 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Los toros de la ganadería Jandilla clausuran las fiestas de San Fermín con su participación en el octavo encierro de las fiestas. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: miércoles, 15 julio 2026 10:43
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MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El último encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 anotó este martes un 63,2% de cuota de pantalla y 1.192.000 espectadores de media en su emisión a través de La 1 y Canal 24 horas.

Según ha informado RTVE en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press, el especial 'Vive San Fermín' logró un 49,6% de cuota de pantalla en su emisión en ambas cadenas de la Corporación.

Los toros de la ganadería Jandilla protagonizaron el último encierro de las fiestas de San Fermín muy peligroso y rápido, con un momento de gran tensión al arrollar uno de los toros a varios mozos en la parte derecha de la Plaza del Ayuntamiento.

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