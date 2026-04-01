MITECO despliega siete medios aéreos y dos brigadas para el incendio en Losar de la Vera (Cáceres)

Se unen otros cuatro medios aéreos de Transición Ecológica a la extinción del incendio en Losar de la Vera (Cáceres).- MITECO

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha desplegado un total de siete medios aéreos y dos brigadas, que se han unido a la extinción del incendio de Losar de la Vera (Cáceres), según ha informado el Ministerio a las 13:53.

En concreto, están desplegados un helicóptero KILO de Huelma (Jaén), una brigada helitransportada tipo 2 de Pinofranqueado (Cáceres), dos aviones anfibios FOCA de Torrejón (Madrid), y una brigada de labores preventivas de La Iglesuela (Toledo),

Además, también están desplegados un helicóptero MIKE de La Iglesuela (Toledo), otro de Prado Esquiladores (Cuenca) y un avión ACO de León (Base ACO).