La UNESCO incorpora a Alfonso Jiménez (URJC) como miembro de la Red de Conocimiento e Innovación de Fit for Life

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alfonso Jiménez, Catedrático Echegaray de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y director del GO fit LAB, y referente en la investigación sobre la relación entre deporte, salud y bienestar, pasará el 20 de noviembre a ser miembro principal de la Red de Conocimiento e Innovación (Knowledge and Innovation Network, KIN) del programa Fit for Life, que forma parte de la Sección de Deporte de la UNESCO.

"Esta invitación supone un reconocimiento al impacto de la investigación y la innovación impulsadas por GO fit LAB en el ámbito del deporte y la salud", señalan desde Go fit.

Fit for Life (F4L), una alianza mundial bajo el auspicio de la UNESCO, tiene como objetivo movilizar la inversión y la acción en y a través del deporte para promover el desarrollo sostenible.

La Red KIN, en la que participará Alfonso Jiménez, reúne a expertos globales de diferentes sectores y regiones para activar, integrar y ampliar las inversiones inteligentes en deporte y educación física de calidad para impulsar resultados sociales y de desarrollo, particularmente relacionados con la igualdad de género, la inclusión de la discapacidad, la protección y la integridad, el desarrollo de la juventud y la lucha contra el racismo.

El KIN está integrado por un máximo de veinte miembros principales, seleccionados por la Secretaría de la UNESCO y designados por un período de dos años renovable.

En este grupo, Alfonso Jiménez colaborará con representantes del mundo académico, instituciones de investigación, industria, ONG y organismos gubernamentales.

El grupo de miembros principales estará co-liderado por la doctora Jennifer Hicks, de la Universidad de Stanford, y la doctora Marion Keim, de la Universidad de Ciudad del Cabo.