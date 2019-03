USO rechaza que se politice la lucha feminista y pide a los partidos trabajar unidos por los derechos de la mujer

Publicado 08/03/2019 15:11:02 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sindical Obrera (USO) ha rechazado, este viernes 8 de marzo durante la manifestación por el Día de la Mujer en Madrid, que se "politice la lucha en favor de los derechos de la mujer" y la "crispación política que existe entre los partidos" y les ha pedido "trabajar unidos por un pacto pacto por la igualdad", según ha señalado su secretario general Joaquín Pérez da Silva.

"Pedimos a los grupos políticos que dejen la crispación con respecto al 8 de marzo, tenemos que estar todos juntos, cada uno desde su ámbito, y saber que esto no es una broma, nos están llamando la atención los organismos nacionales e internacionales, por lo tato lo que hay que hacer es política", ha indicado durante un acto simbólico denominado 'Derriba el muro' que han celebrado unos 40 sindicalistas en las puertas de la Secretaría de la Igualdad.

Durante el acto, el sindicato ha leído un comunicado y ha rotos una pancarta para rechazar el difícil acceso al empleo para la mujer, las altas tasas de desempleo, la parcialidad y la temporalidad en los puestos de trabajo, así como el riesgo de exclusión social, entre otros "problemas de fondo que afectan especialmente al sector de servicios", ha dicho Pérez da Silva.

"Sí se ha avanzado en las políticas, pero deben haber otras más contundentes. La USO no condena las siglas de los partidos políticos pero sí creemos que salir de esa crispación sería un gran paso y un gran pacto por la igualdad, de no ser así no avanzaremos al ritmo que tenemos que avanzar", ha agregado.

En este sentido, ha señalado que "el diálogo social ha estado completamente paralizado con este gobierno y con el anterior". "Este gobierno montó unas mesas de diálogo social en las que no solo debían estar los sindicatos más representativos sino el conjunto de la sociedad, porque el ámbito laboral no lo puede cambiar el 67% que tiene representatividad sino el 100% de la sociedad", ha añadido.

AUMENTO DEL PARO A PARTIR DE LOS 27AÑOS

Por su parte, la secretaria general de USO de Madrid, Conchi Iniesta, ha señalado que la tasa de paro entre las mujeres madrileñas se ha disparado en los últimos tres años especialmente cuando estas cumplen los 27 años. "Las mujeres se ven cada vez más obligadas a dejar sus puestos de trabajo o buscar un segundo empleo en su edad fértil por lo que tenemos que derribar muros para conseguir una verdadera igualdad entre hombres y mujeres".

En esta línea, Pérez da Silva ha agregado que "la mujer está penalizada en su edad fértil y también cuando supera los 55 años, y está penalizada en un entorno que no favorece ni a hombres ni a mujeres", ha agregado Pérez da Silva durante la concentración.

Este viernes, la USO se ha unido a los paros convocados por otros sindicatos de dos horas por turno de trabajo, entre las 11.30 horas a 13.30 en turno de mañana y de 16.00 a 18.00 en el de tarde; y en el turno de noche en las dos primeras horas de su comienzo.