UTECA reclama "recursos" para la CNMC en su labor de "seguimiento y supervisión" frente a las 'fake news' en plataformas

AMI pide "un cambio normativo que iguale la responsabilidad" que existe por parte de los medios y la que se exige a las plataformas

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha reclamado este viernes "recursos" para la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en su labor de "seguimiento y supervisión" frente a la difusión de desinformación y 'fake news' a través de las plataformas y las redes sociales.

"Dudo que tenga la estructura y la organización suficiente para acometer la vigilancia y la supervisión. Y ese es realmente uno de los problemas importantes que tenemos", ha afirmado el presidente de UTECA, Eduardo Olano, durante su intervención en la jornada 'Seguridad nacional y campañas de desinformación: El papel de los medios, las empresas y la gestión de crisis', organizada por UTECA y Dircom.

En el evento celebrado en la Oficina del Parlamento Europeo en España, Eduardo Olano ha asegurado que es en las redes y plataformas donde hay un "problema" con la desinformación. "El primer compromiso lo tienen que tener las redes y las plataformas, pero ese es el problema. El problema es que ellos son los que tienen que poner puertas a esto", ha subrayado Olano, que ha diferenciado entre la información que circula por las plataformas frente a la de los medios tradicionales, "organizaciones que tienen más de 100 periodistas", "serias", que "protegen esta sociedad y saben que eso es una amenaza".

Olano también ha llamado a anunciantes y empresas a "reducir la gasolina" (inversión) en las plataformas y redes sociales, y ha pedido la "misma regulación para todos".

Por su parte, el presidente de Dircom, Miguel López-Quesada, ha afirmado que tanto los medios como las empresas son "a veces contribuyentes involuntarios a diseminar campañas que tienen un origen a veces incierto, a veces oscuro, pero casi siempre un propósito".

"Si nosotros no estamos alerta, somos a veces cooperadores necesarios, involuntarios, en la diseminación de todo eso", ha advertido López-Quesada, para después añadir que las empresas quieren ser parte de una "malla de seguridad" que se debe "tejer entre todos" porque "ninguno puede afrontar este desafío en solitario", por lo que "la cooperación es imprescindible y el mundo de la empresa no puede ser ajeno a todo eso".

NO "CRIMINALIZAR" A LAS RRSS

Además, ha abogado por poner el valor el "periodismo de toda la vida" frente al peligro del anonimato, y por no "criminalizar" a las plataformas y a las redes sociales. "Son empresas que mientras operen legítimamente y dentro de la regla del juego, creo que tienen el mismo derecho que cualquiera a ser un actor", ha argumentado, para pedir después que se tenga en cuenta a las empresas "en cualquiera de las regulaciones".

La jornada ha sido inaugurada por el responsable de Comunicación Digital de la Oficina del Parlamento Europeo en España, Carlos Rullán, quien ha señalado que la desinformación es "de las mayores amenazas" que tiene la democracia en la actualidad. "Estamos hablando de un problema que preocupa profundamente a los ciudadanos europeos, un 85%, según los últimos datos. Estamos ante un fenómeno que según un reciente Eurobarómetro, para la mitad de los ciudadanos europeos es el que más les afecta a nivel personal, no ya político", ha argumentado.

El evento ha contado con la participación Francisco Moreno, director de Informativos de Mediaset España; Vicente Vallés, director y presentador de Noticias 2 de Antena 3; Julián Quirós, director de 'ABC'; e Irene Lanzaco, directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI). Los ponentes han abordado el papel de los medios de comunicación en tiempos de desinformación.

En este contexto, Irene Lanzaco ha defendido la necesidad de que "la sociedad sea consciente de la diferencia que existe entre la información difundida a través de los medios de información y aquella información que es difundida a través de las redes sociales". Así, ha destacado que los medios de información tradicionales son organizaciones empresariales donde, desde el periodista, pasando por el editor y el director del medio, se hacen responsables de la información que difunden, mientras en las redes sociales esta es "anónima" y "sin identidad", y "el ciudadano no tiene ninguna opción de conocer qué intereses existen detrás de la divulgación de esa información".

Lanzaco ha apostado por potenciar la alfabetización mediática, así como por "un cambio normativo que iguale la responsabilidad que existe por parte de los medios y la responsabilidad que se les exige a las plataformas".

En su caso, el director de Informativos de Mediaset España ha indicado que "la desinformación no es nada propio únicamente de este tiempo, siempre ha existido" y ha subrayado que "la diferencia de cualquier otra etapa anterior es el alcance que ahora mismo tiene". Así, considera que los medios convencionales no deben "ser fruto también de esa propia desinformación". "Somos los primeros, la primera frontera para combatir la desinformación, no producirla y no difundirla", ha remarcado Martínez.

Vicente Vallés ha apostado por "volver al principio", "a lo básico". "El trabajo de los medios en medio de esta enredadera en la que se ha convertido la comunicación en estos tiempos es contar las noticias. Contar las noticias significa no solamente dar los datos que por supuesto, sino analizar los datos y ponerlos en el contexto para que se puedan entender", ha manifestado.

Finalmente, Julián Quirós ha defendido que los medios tienen que "cumplir" con su trabajo. "Volver a la esencia, prestigiarnos, mantener los estándares técnicos, científicos, y también deontológico", ha defendido el director de 'ABC', que ha subrayado que también tienen que "dudar". Quirós cree que "es posible" que la tecnología, como la Inteligencia Artificial, "sirva para la manipulación" y luego para detectarla.