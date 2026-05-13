El Vaticano advierte a los lefebvrianos que ordenar a nuevos obispos es un "acto cismático"

Archivo - El cardenal Víctor Manuel Fernández, en una fotografía de archivo. - Europa Press/Contacto/ALESSIA GIULIANI - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, el cardenal Víctor Manuel Fernández, ha advertido de que las ordenaciones episcopales anunciadas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (conocidos como lefebvrianos) para el próximo mes de julio carecen del correspondiente mandato pontificio y suponen "un acto cismático" por el que serán "excomulgados".

"Reitero lo que ya se ha comunicado. Las ordenaciones episcopales anunciadas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no cuentan con el correspondiente mandato pontificio. Este gesto constituirá 'un acto cismático'", señala en un comunicado publicado este miércoles por la Santa Sede.

Además, añade que "la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y lleva consigo la excomunión debidamente establecida por la ley de la Iglesia".