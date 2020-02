El Vaticano hará públicos desde el 2 de marzo documentos que pueden aclarar el papel de Pío XII en la II Guerra Mundial

Publicado 20/02/2020 15:27:19 CET

A partir del próximo 2 de marzo, el Vaticano pondrá a disposición de los investigadores e historiadores cerca de 16 millones de páginas sobre la II Guerra Mundial y la posguerra que pueden aclarar el papel de Pío XII en esta época. El pontífice fue muy criticado por su actuación durante el Holocausto y, según han puesto de manifiesto archivistas del Vaticano ante la inminencia de la apertura de los expedientes, se podría desbloquear su proceso de santificación.

"En la medida en que estas polémicas, como espero, el tiempo y los estudios las vayan disipando, seguramente se facilitará la posibilidad de concluir esa causa", ha señalado el sacerdote español Alejandro Cifres Giménez, de la Congregación de los Archivos de la Doctrina de la Fe en declaraciones a la prensa.

Cifres Giménez ha hecho hincapié en que "los procesos de canonización de la Iglesia no dependen de la apertura de los archivos, dado que el acceso a los archivos es siempre libre en estos procesos". De este modo, ha dejado claro que "todo lo que hay que conocer sobre la figura de Papa Pío XII, la Congregación de la Causa de los Santos ya lo sabe".

Aunque ha subrayado que es cierto, que en estos procesos hay también "un aspecto prudencial". "Quizá no es oportuno canonizar una persona sobre la que pesan grandes polémicas", ha considerado.

A este respecto, ha señalado que serán los estudios sobre los documentos que hasta ahora eran reservados y que están conservados en el Archivo Apostólico los que podrán poner luz sobre "las estrategias específicas de Pío XII, no solo en el sentido negativo de lo que no dijo o no hizo, sino también en el sentido positivo de lo mucho que dijo e hizo".

Además, ha señalado que, gracias al estudio de los documentos que están en la Congregación de los Archivos de la Doctrina de la Fe, la "imagen global de Pío XII será comprendida". Así, ha indicado que se verá "la enorme renovación que supuso su pontificado". "Cuando se estudien los papeles sobre su teología, su pensamiento, las ideas y las novedades, se verá también cómo la figura de Papa Pacelli fue decisiva", ha dicho.

Así, ha recalcado que "el punto de inflexión del siglo XX es Pio XII". "Es él el que acoge el movimiento de la nueva teología, el movimiento litúrgico, el que le va dando espacios a esto --ha puntualizado--. El Concilio Vaticano II fue un fruto directo de Papa Pio XII. Sin duda, esto dará una luz nueva a la persona en su conjunto".

A partir del 2 de marzo de 2020 estarán disponibles los documentos que van de 1939 a 1958 del Archivo Secreto Vaticano, el Archivo Histórico de la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, el Archivo Histórico de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los Archivos Históricos de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, los Archivos Históricos de la Congregación para las Iglesias Orientales, los Archivos de la Fábrica de San Pedro y, según las diversas modalidades y formas de acceso, también otros Archivos Históricos de Congregaciones, Dicasterios, Oficinas y Tribunales, a discreción de sus superiores.

Durante la presentación de la apertura de los archivos en el Vaticano, el jefe de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, ha destacado que se trata de un "evento histórico" que va a permitir ver a la "la Santa Sede como observador privilegiado" de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra.

Por su parte, el arzobispo de Suava, el cardenal José Tolentino Mendonça, y director de los archivos secretos del Vaticano, ha destacado que estarán a disposición de los investigadores e historiadores la "historia religiosa y política del gobierno de la Iglesia", así como las "relaciones de la Iglesia con la comunidad internacional y la relación de la Santa Sede con las Iglesias locales".

De este modo, ha destacado que para el estudio de los archivos son bienvenidos "todos los estudiosos" sin exclusión religiosa confesional o ideológica. "La Santa Sede sigue la línea de León XIII, que dijo que la Iglesia no tiene miedo de la Historia", ha destacado.

Sin embargo, ha advertido de que no será un trabajo que dará frutos en un futuro cercano. "Hace falta paciencia. Hay que saber esperar y escuchar los frutos de un trabajo de estudio y colaboración que será lento y complejo", ha añadido.

Mientras, Sergio Pagano, prefecto del Archivo Secreto Vaticano, ha informado de que los documentos que estarán a disposición, referentes a Pío XII, la Curia del Vaticano y las representaciones pontificias desde 1939 a 1958, serán alrededor de 151.000 posiciones de la Secretaría de Estado. Cada una de estas posiciones es un archivo compuesto por decenas de folios.

También ha explicado que se han preparado descripciones digitalizadas de esta documentación, que también están disponibles en papel: 68 volúmenes de índices en total.

Asimismo, se pondrá a disposición los llamados "sobres separados", 538 en total, que contienen documentación sobre temas o instituciones individuales, siempre organizados por la Secretaría de Estado, "de los cuales habrá una lista descriptiva precisa". También estarán disponibles "las 76 unidades ahora llamadas Papeles Pío XII, que contienen manuscritos de Eugenio Pacelli de antes, durante y después del pontificado, así como textos mecanografiados de sus numerosos discursos, algunos con correcciones manuscritas".

Además, habrá tres colecciones de archivos "especiales". El primero es el de la Comisión de Socorro, el segundo se llama "Beneficencia Pontificia", y el tercero es el de la Oficina de Migraciones, creada para tratar la repatriación de los prisioneros y refugiados, así como el creciente problema de la migración.

También estarán disponibles los documentos de las representaciones pontificias. "Para cada representación pontificia se ha preparado un inventario preciso, guía indispensable para el investigador: unos 81 índices por un total de más de 5.100 sobres", ha indicado Pagano.

Estos inventarios pueden "consultarse en la Intranet de los Archivos del Vaticano para comodidad de los estudiosos y para facilitar su investigación en diversos campos".

Este trabajo ha sido posible gracias a la labor de 20 funcionarios del Archivo durante 13 años, además de la ayuda de otros 63 colaboradores.

