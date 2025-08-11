El Vaticano implementa normas de transparencia en procedimientos de adjudicación de contratos públicos

Archivo - Miles de personas durante la misa de inicio de Pontificado del Papa León XIV, en la plaza de San Pedro, en la plaza de San Pedro, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Vaticano ha publicado un decreto general ejecutivo, firmado por el prefecto de la Secretaría de Economía, Maximino Caballero Ledo, que contiene el Reglamento de implementación del Motu Proprio sobre las normas de transparencia, control y competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según informa Vatican News, el portal oficial de noticias de la Santa Sede, se trata del Reglamento de implementación de la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio relativa a las 'Normas sobre transparencia, control y competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano', publicada el 1 de junio del 2020 y modificada por la posterior Carta Apostólica en forma de Motu Proprio 'Para mejor armonizar', del 16 de enero de 2024.

El Decreto, firmado el 5 de agosto del 2025 por el prefecto del Dicasterio, Maximino Caballero Ledo, está dividido en ocho títulos y 52 artículos, y define las modalidades de aplicación del Motu Proprio 'Para mejor armonizar', sobre la actualización del Código de contratos de la Santa Sede, resultado de la colaboración sinérgica entre diferentes organismos vaticanos, para una mayor simplificación de los procedimientos de adquisición.

La actualización, que reafirma los objetivos de transparencia, control y competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos celebrados por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, y la igualdad de trato entre los operadores económicos y la no discriminación entre los oferentes, favorece la prontitud de la acción administrativa y la implementación de los principios de eficiencia, eficacia y economía en cumplimiento de la Doctrina social de la Iglesia.

Con el nuevo Código de contratos, en línea con la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, se ha buscado conformar las necesidades de transparencia y control con la necesidad de simplificación, favoreciendo un enfoque operativo que oriente las decisiones económicas hacia una mayor ética y un uso sostenible de los recursos.

El Decreto ha sido promulgado mediante su publicación en el sitio web de 'L'Osservatore Romano' y entró en vigor este domingo, 10 de agosto, antes de ser publicado en el sitio 'www.bandipubblici.va' y de ser insertado en los Acta Apostolicae Sedis.