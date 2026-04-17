El VI Foro Pulso de las Telecomunicaciones resalta el diálogo y la colaboración para un sector más competitivo

Primera mesa de diálogo del VI Foro Pulso de las Telecomunicaciones - ALBERTO ORTEGA | EUROPA PRESS

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El VI Foro Pulso de las Telecomunicaciones ha subrayado este viernes la importancia de "generar diálogo" y "fomentar el conocimiento" en materia de telecomunicaciones en torno a cuestiones como el marco el regulatorio, edificio y despliegue, y aplicación al negocio, todo ello en aras de alcanzar un sector de las telecomunicaciones "más innovador y competitivo".

La cita, que ha reunido en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados en Madrid a profesionales, empresas e instituciones del sector, ha contado con la presencia del secretario general de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Matías González, que ha subrayado la utilidad del evento en aras de servir como "fuente" para los agentes del sector público y para estudiar el tejido de los operadores que están en contacto con la realidad que estos primeros "supervisan y legislan".

"Este tipo de foros son imprescindibles para no desconectarnos de la realidad", ha destacado durante la sesión inaugural, al tiempo que ha subrayado la necesidad de una transformación digital "segura", la "confianza" en las infraestructuras y la importancia de no considerar como "excepcionales" incidencias como fallos eléctricos o eventualidades meteorológicas que afectan a las telecomunicaciones y que "exigen respuesta".

Por su parte, el presidente de Acutelan, Juan Antonio Rodríguez, ha incidido en que las telecomunicaciones "no son solo infraestructuras, son el tejido que fomenta la cohesión territorial". En este sentido, ha expresado que la digitalización o el despliegue de esta materia en zonas rurales, entre otros asuntos, "son las responsabilidades del presente y los retos del futuro".

Asimismo, ha querido destacar la importancia de "compartir diagnósticos y construir propuestas y visiones de futuro desde la colaboración público privada". "Las telecomunicaciones no son solo infraestructura, son el tejido que fomenta la cohesión territorial", ha apostillado.

La inauguración ha contado de igual forma con la participación del vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García Castillejo, quien ha expresado que "detrás de cada número, de cada porcentaje y de cada mapa de cobertura, hay personas, empresas e instituciones concretas".

Así, ha destacado el momento actual como una etapa "en la que ya no discutimos solo de despliegues, sino de resiliencia, no solo de capacidad, sino de capacidad de servicio, no solo de inversión, sino de mantenimiento y coordinación", asuntos protagonistas durante la jornada.

SEGURIDAD Y RESILIENCIA

La cita ha proseguido con la apertura del primer bloque, que ha abierto diálogo en torno al escenario para la Seguridad y Resiliencia de las Redes de Comunicaciones y ha contado con la intervención de González, Alberto Guerrero desde Acutelan; Daniel Ollé desde la CNMC; Félix Barrio Juárez desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y Francisco Hurtado desde Axion.

Así, una de las cuestiones más esperadas por los presentes ha sido el abordaje del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas e Infraestructuras Digitales. El mismo ha sido sometido a un procedimiento de audiencia pública y, tal y como ha destacado el secretario general de Telecomunicaciones, se espera que, "en breve" el texto esté cerrado, en aras de comenzar la tramitación. "Me gustaría trasladar tranquilidad, el objetivo de este decreto es que sea proporcional, que tenga en cuenta la participación de los agentes y dotar a los implicados de herramientas para garantizar la mayor flexibilidad posible", ha apostillado.

En otro orden de cuestiones, Barrio Juárez, preguntado por medidas de preparación de cara a posibles incidencias, ha destacado la "preparación", dado que "la complejidad e interdependencia entre sectores hace que tengamos que estar en coordinación".

NORMATIVA EUROPEA DE GIGABIT

La segunda de las mesas, que ha abordado el Reglamento de la Infraestructura de Gigabit de la Unión Europea, ha contado con la participación del vicepresidente primero de Acutelan, Pedro López y la subdirectora general de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio para la Transformación Digital, Elena Galindo. También han estado presentes Virginia Rodríguez desde CNMC, José Antonio Jiménez desde UNE, María Eugenia Sánchez desde la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos López desde COIT y José Carrillo desde PTV Telecom.

En su intervención, Pedro López ha destacado que la referida normativa debe "bajar a la calle", servir a cuestiones actuales y estar centrada en la práctica. "Para nuestras empresas, el reglamento supone una oportunidad clara, menos trabas administrativas, mejor aprovechamiento de las infraestructuras y edificios mejor preparados", algo que, asegura, puede traducirse en "un menor coste y un despliegue más rápido", entre otras cuestiones.

Por su parte, Galindo ha destacado que el reglamento "promueve agilizar los despliegues de infraestructuras de alta capacidad, abaratar los costes mediante la reutilización de infraestructuras existentes y agilizar los trámites administrativos", ha subrayado la actualización de los objetivos a la realidad tecnológica. Además, ha afirmado que, actualmente, se trabaja en el proyecto de una ventanilla única, una plataforma digital "en la que pretendemos que esa información mínima -tipología de la infraestructura y su uso, geolocalización y punto de contacto- se ponga a disposición de los operadores".

Finalmente, la última de las mesas, referida a las oportunidades de negocio y necesidades en el edificio y entorno conectado, ha contado con Marcelo Ramos desde Acutelan, Miguel Pingarrón desde Astra TV, Pedro Fernández desde Onivia, Alejandro Álvarez desde Anova, José Carrillo desde PTV Telecom y Luis César Ventura desde Gesico 2000.

Así, desde Acutelan se ha destacado que detrás de cada exigencia de resiliencia en el sector hay "necesidades concretas de ingeniería, mantenimiento, ciberseguridad o respuesta". Además, ha subrayado una visión clave en el entorno de las telecomunicaciones: "pasar de reaccionar ante el cambio a convertir el cambio a modelo de negocio", una visión "de crecimiento de integración, de capacidades y de aprovechamiento del mercado" del sector.

En contexto, en esta edición, el foro cuenta con el patrocinio de Axion, Astra, Anova y UNE, entidades partícipes en el desarrollo de infraestructuras, servicios, proyección, normativa y soluciones tecnológicas.