Víctimas de abusos en la Iglesia no acudirán el viernes a la reunión con los obispos para tratar el plan de reparación

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de abusos en la Iglesia han declinado este lunes 17 de junio la invitación de los obispos españoles a reunirse el próximo viernes 21 de junio con el objetivo de hablar del plan de reparación que están preparando los prelados española y que prevén presentar al Papa en las primeras semanas del mes de julio, después de aprobarlo en su próxima reunión del 1 y 2 del próximo mes.

Según avanzaron los obispos a finales de mayo en Roma, este plan incluirá, además de una normativa de prevención, una comisión asesora conformada formada por profesionales, tanto del mundo del derecho, de la psicología, de la psiquiatría como del acompañamiento espiritual. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo de Valladolid Luis Argüello, cursó invitación a las organizaciones para "establecer este plan de reparación", después de que las víctimas criticasen que no habían sido consultadas para llevar a cabo este plan. Conocida la invitación, la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR) indicó a Europa Press que valorarían su asistencia.

Finalmente, ANIR, la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra, Asociación Lulacris y Justice Initiative han indicado de forma conjunta que no acudirán al encuentro con los obispos.

"En opinión de estos cuatro colectivos, y a día de hoy, no se ha demostrado ni el respeto debido con niñas y niños, algunas y algunos ya adultos, que sufrieron violencia sexual en pleno proceso de forja de sus personalidades, ni voluntad efectiva de reconocer, reparar e indemnizar", aseguran.

A juicio de estas asociaciones, "para construir un edificio sólido, creíble y consistente, es indispensable e irrenunciable, poner los cimientos necesarios", que a día de hoy exponen que "no se han colocado". "Y esa anunciada reunión del día 21, en nuestra opinión, no tiene visos de colocar", afirman.

En todo caso, recalcan que no cierran "la puerta" a seguir negociando con "la jerarquía eclesiástica española". "Queremos poner en valor sin ápice de falsa modestia que nuestras asociaciones son de las pocas que siempre han mantenido abierta una ventana a iniciar negociaciones con la jerarquía eclesiástica española, que en la historia reciente han mantenido reuniones, desde la etapa de Blázquez, pasando por la de Omella y ahora la de Argüello, y que no cerramos la puerta a seguir haciéndolo", subrayan.

Así, consideran que se "desechan" las reivindicaciones que hicieron el pasado 4 y 5 de marzo en la reunión que mantuvieron en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid, con motivo de la elección del nuevo presidente y vicepresidente de dicha organización.

"Sin embargo, creemos que, en base al punto de partida trasladado en esta convocatoria, desechando las reivindicaciones que hicimos y seguimos haciendo como insalvables, actuando en modo unilateral y estableciendo condiciones no debatidas ni compartidas como paso previo necesario, no se dan -y créannos, lo sentimos-, los requisitos, ni siquiera, en cuanto a mínimos para que podamos acudir a esa reunión", explican.

En este sentido, las víctimas recuerdan que en la reunión de marzo se aceptaron seis peticiones y que se les indicó que se marcaría un nuevo encuentro "para iniciar las labores de reconocimiento, reparación e indemnización". "A juzgar por las últimas declaraciones realizadas por Argüello, al parecer, esas seis peticiones han quedado reducidas a papel mojado", lamentan.

SOLICITAN CONOCER LA CUANTÍA DEL FONDO

Respecto a las peticiones, las asociaciones solicitaron conocer la cuantía del fondo del que van a disponer para la indemnización económica para las víctimas y qué baremos serán de aplicación, así como cuál será la cuantía mínima preestablecida.

También añaden que en la citación para la reunión del día 21 de junio, se convoca a las "asociaciones de víctimas de abusos sexuales a menores, a las asociaciones que trabajan con víctimas de abusos a menores y a las asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de los menores". En esta línea, destacan que son "víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales a menores en el ámbito educativo de la Iglesia Católica". Así, acusan a los obispos de ser "poco concretos" a la hora de convocar a asociaciones al encuentro. "Por ello, no entendemos que se convoque, con el respeto que nos merezca su holística labor, a toda suerte de asociación que defiendan los derechos de la infancia y la adolescencia en un plano generalista poco concreto, salvo que se pretenda, una vez más, difuminar el objetivo determinado", exponen.

Por otro lado, subrayan que no quieren una "reparación espiritual" por parte de la Iglesia Católica "ni acudir a sus confesores". "Y aunque dejemos la puerta abierta para los escasos casos en los que ese tipo de reparación sea solicitada, desde luego en ninguna circunstancia de los conocidos por todos nosotros, es en sí misma una prioridad de relevancia", aseguran.

Asimismo, entre sus reivindicaciones exigen que se elimine el informe 'Para dar luz', que dicen que no se recogen sus denuncias y "duda" de la credibilidad de sus testimonios, "reduciendo la casuística real hasta límites falsos, cuando no mentirosos". "No es una opinión, es un hecho objetivo y contrastable. Nunca iniciaremos un trabajo con ese informe como punto inicial de referencia, ya que lo consideramos ofensivo y revictimizador", exponen.

Finalmente, las víctimas quieren saber el tiempo estimado para el comienzo de la entrega de las indemnizaciones económicas y cuánto tiempo podría durar el proceso. Asimismo, añaden que no es "por capricho", sino porque llevan ya "mucho tiempo de espera", y creen que, "si hay voluntad real de reconocimiento, reparación e indemnización", el trabajo ya tendría que haberse iniciado. Además, apuntan que el planteamiento que proponen los obispos "está viciado de raíz en forma y fondo".

"Estas son nuestras peticiones y de ellas queremos hablar. No obstante, no coinciden con el contenido de la reunión del próximo 21 de junio. Es por ello, que declinamos su invitación y quedamos a la espera de que valoren un futuro encuentro para tratar estos puntos", han concluido.