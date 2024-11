Víctimas de abusos piden un "amplio" acuerdo a PSOE y PP para que los delitos de pederastia no prescriban

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de abusos sexuales pedirán este martes ante el Congreso de los Diputados un "amplio consenso" político para que los delitos sexuales contra menores no prescriban.

"PSOE y PP se tienen que poner de acuerdo para aprobar esta ley, como lo hicieron con la Ley ELA o la reforma de la Constitución para proteger los derechos de los discapacitados. Lo exigen sus votantes. Proteger a los niños de la violencia sexual tiene que ser una aspiración que nos una a todos los ciudadanos, independientemente de nuestro color político", ha subrayado el primer denunciante de abusos sexuales en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado.

Así lo ha pedido, de cara al Pleno del Congreso, que debatirá este martes 12 de noviembre la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para que los delitos sexuales cometidos por adultos contra menores no prescriban.

La propuesta aprobada en febrero de 2024 por el Parlamento de Cataluña establece que los delitos de abuso sexual infantil de mayor gravedad (castigados con una pena de prisión máxima de cinco o más años) no prescriban y que el resto de estos delitos lo hagan cuando la víctima cumpla 50 años.

Según ha precisado Hurtado, esta propuesta es "mucho más ambiciosa" que la ley actual, vigente desde 2021, que establece que la mayoría de los casos de pederastia prescriben cuando la víctima alcanza la edad de 40 ó 45 años, aunque en una minoría de casos muy graves la víctima puede denunciar hasta que cumple los 55 años.

Hurtado ha reclamado que se apruebe "de forma urgente" la proposición de ley del Parlamento de Cataluña porque "no puede haber reparación de las víctimas, sin garantías de no repetición".

"La inmensa mayoría de personas que han denunciado abusos sexuales infantiles en instituciones católicas no lo han hecho porque quieran una indemnización, sino porque quieren que ningún niño sufra el calvario que ellos padecieron", ha explicado.

Por ello, ha insistido en que "la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia no solo protegerá a las futuras generaciones, sino que supondrá una reparación moral para los supervivientes adultos", aunque no se puedan beneficiar directamente de la ley, porque esta no puede ser retroactiva.