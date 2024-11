Víctimas de abusos: "Si hay algún tipo de reparación, tiene que salir de las arcas de la Iglesia"

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial han discrepado sobre la comparecencia este jueves ante el Pleno del Congreso, del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para presentar el informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia --para algunas, un acto para "aplaudir" y para otras, una comparecencia "desangelada"--, aunque han coincidido en que, si se decide que haya una indemnización a las víctimas, los fondos tienen que salir exclusivamente "de las arcas de la Iglesia".

"Si hay algún tipo de reparación, por supuesto, tiene que salir de las arcas de la Iglesia. Jamás el pueblo tiene que pagar por esto, ya hemos pagado nosotros, a nosotros ya no nos pueden hacer mas daño del que ya nos hicieron. Quien tiene que pagar es quien lo hizo y la Iglesia es la responsable porque estábamos bajo su techo y bajo su cuidado y son los únicos responsables", ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en centros religiosos de Navarra y víctima en el colegio de los Reparadores de Puente la Reina, José Luis Pérez.

Así se ha pronunciado Pérez después de que este jueves varios grupos parlamentarios como ERC, Sumar o EH Bildu hayan abogado por crear un fondo de indemnizaciones "exclusivamente financiado por la Iglesia".

Aunque Pérez ha reconocido que nunca había hablado de compensaciones económicas, ahora considera que estas compensaciones pueden "hacer un poco más fácil la vida" a las víctimas que han tenido "la desgracia de ser tocadas por estos demonios".

Sobre la comparecencia de Gabilondo, Pérez, que la ha seguido por televisión, ha asegurado que ha sido "para aplaudir" y se ha mostrado "muy agradecido" tanto al Defensor como a "la mayoría de los grupos". Si bien, ha lamentado la intervención de Vox que "lleva la bandera del odio siempre colocada".

Asimismo, ha pedido a los políticos y a la sociedad que "no se olviden de las víctimas", tras esta comparecencia, con la que Gabilondo culmina el cumplimiento de la encomienda recibida por el Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2022.

"Ese sufrimiento no termina ni con indemnización ni sin indemnización, esto no termina hasta que termine nuestra vida, pido que no se nos olvide jamás, porque nosotros fuimos niños inocentes y se abusó de nosotros en un momento en que había que cuidarnos", ha remarcado.

Por su parte, el primer denunciante del caso de abusos de la abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, ha calificado de "desangelada" la comparecencia y ha afeado que no hayan estado presentes en el Pleno ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

"Un informe oficial que denuncia que 440.000 menores han sido víctimas de abusos sexuales en instituciones católicas, ¿no se merece la presencia del presidente del Gobierno, el líder de la oposición, el ministro de Justicia y la ministra de Infancia?", se ha preguntado, en declaraciones a Europa Press.

Por ello, Hurtado considera que el acto de hoy "demuestra una absoluta falta de comprimiso político en la implementación de un plan integral de reparación para las víctimas o la aprobación de garantías de no repetición".

Además, ha indicado que el Parlamento y el Gobierno deberían haberse comprometido "a garantizar que las indemnizaciones las pagará únicamente la Iglesia" y a "aprobar garantías de no repetición como la imprescriptibilidad penal de los delitos de pederastia".