Victimas, automovilistas y expertos critican las cifras de muertos en carretera en 2024: "Algo estamos haciendo mal"

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Victimas, automovilistas y expertos han criticado las cifras provisionales de siniestralidad en las carreteras españolas en 2024, dadas a conocer este viernes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El 2024 terminó con 1.154 muertes en siniestros de tráfico en vías interurbanas, 14 más que el año anterior (1%). "Algo estamos haciendo mal", ha alertado vicepresidenta de la Plataforma Motera Para La Seguridad Vial, María José Alonso.

Ante estos números, el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA, Francisco Canes, ha afirmado a Europa Press que, "para las asociaciones de víctimas, cualquier cifra es mala, pero peor es que en vez de seguir la senda" de reducción de la siniestralidad, "año a año se mantiene o aumenta". "Hay que dar una vuelta a las políticas de seguridad vial. Estamos viendo que no vale hacer siempre lo mismo. Hay que darle un giro porque son políticas que no es que estén agotadas pero no están dando los resultados que deberían dar", ha indicado.

Para reducir la siniestralidad, Canes propone mejorar la formación de los conductores, tanto en la conducción como en la seguridad vial, y la concienciación; "hacer coches más seguros"; mejorar las carreteras. Además, sostiene que "la vigilancia debe ser constante sobre todo teniendo en cuenta que la principal causa de siniestralidad en los últimos años viene siendo la utilización indebida del móvil en la conducción, la velocidad inadecuada y el consumo de alcohol y drogas".

Desde Automovilistas Europeos Asociados, su presidente Mario Arnaldo ha lamentado el incremento de la mortalidad vial "a diferencia de lo que ha ocurrido en países vecinos como Francia o Portugal donde ha habido una disminución". A su juicio, la principal causa es "una falta de inversión en el mantenimiento de las carreteras, un envejecimiento del parque automóvil español, un retraso en la puesta en marcha de los cambios normativos anunciados ya el año pasado". "Parece como si la sociedad se hubiera anestesiado ante el grave problema de la siniestralidad en nuestras carreteras", ha apostillado.

"No creemos que la implantación de más radares en autopistas y autovías sea la solución más adecuada para reducir la siniestralidad en nuestro país, sino que creemos necesaria una mayor presencia de la Policía, de la Guardia Civil física en las carreteras y la puesta en marcha de los cambios normativos anunciados ya el año pasado, como por ejemplo la reducción de la tasa de alcohol para lanzar un mensaje claro y diáfano a la sociedad de que la conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima atención, nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas", ha dicho a Europa Press.

Para la portavoz y vicepresidenta de la Plataforma Motera Para La Seguridad Vial, María José Alonso, "2024 sigue siendo un fracaso igual que los anteriores". "Nos hemos quedado totalmente estancados", ha manifestado en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado que no se puede "utilizar el comodín de que ha habido más desplazamientos". "Claramente algo estamos haciendo mal y no digo sólo las administraciones sino a nivel sociedad. No estamos a la altura. No estamos siendo conscientes y estamos relativizando los desplazamientos", ha aseverado Alonso, quien reclama también responsabilidad individual a los usuarios de la vía.

POLÍTICAS "ERRÓNEAS"

El coordinador nacional de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, Juan Carlos Toribio, cree que el incremento de la siniestralidad "es consecuencia de las políticas erróneas aplicadas e impulsadas por la propia Dirección General de Tráfico y que no han tenido los efectos que ellos esperaban". Además, ha advertido de que "existen todavía deberes encima de la mesa" de las administraciones públicas asociadas al estado y conservación de carreteras.

En este sentido, Toribio ha reclamado medidas orientadas a "la mejora de la investigación de los accidentes de tráfico, formando mejor a los agentes y proporcionando los recursos adecuados para ello", y a incrementar los modelos de formación. Ha alertado de que los motoristas siguen aumentando su "accidentalidad mortal" y ha rechazado las medidas de prevención del Gobierno porque "no están funcionando".

Fuentes del RACE consultadas por Europa Press han tachado de "inasumibles" las cifras y defienden "que la seguridad vial y la movilidad deben estar entre los temas principales de la agenda política". "Desde la Fundación RACE, también destacamos las cifras de usuarios vulnerables fallecidos en vías interurbanas, principalmente, usuarios de bicicleta y VMP. Dos grupos que, a nuestro juicio, precisan de mayor formación e información en el uso de los vehículos, así como de la obligatoriedad del uso de medidas de seguridad, como el casco en cualquier circunstancia y tipo de vía (urbana o interurbana)", han apuntado.

Asimismo, consideran "alarmante e inaceptable" que haya un 27% de los fallecidos que no usaban cinturón de seguridad, de igual forma que haya 10 motoristas y 14 usuarios de bicicleta sin casco. "Por ello, la formación, la concienciación y la información son imprescindibles", han defendido.

"INASUMIBLES SOCIAL Y AMBIENTALMENTE"

Laura Vergara Román, gerente de ConBici, coincide en que las cifras son "inasumibles social y ambientalmente". "¿Quién se hace responsable de cuidar nuestra salud vial?", ha planteado a Europa Press, para después insistir en la necesidad de medidas de "pacificación y reducción del tráfico mediante el trasvase modal para que más personas se desplacen a pie, en bicicleta y en transporte público como aliadas en la seguridad vial".

Entre sus propuestas, Laura Vergara considera que el Reglamento General de Conductores debería integrar elementos como el Doble Sentido Ciclable para su aplicación urbana; que se requiere el catálogo de señales actualizado y coordinación con Transportes para "reducir el efecto frontera de las infraestructuras de transportes"; continuar con el proceso de humanización de las travesías; y dar "prioridad" al programa de formación ciclista en los centros educativos.

"Asistimos con cierta tristeza a una aguja de la siniestralidad que no solo no se mueve, si no que ligeramente, parece ir en ascenso. El tema central, el eje de todo, es sin duda la 'conducción desatendida'. La conducción debe considerarse como una actividad única y exclusiva, ya que requiere la plena atención del conductor", ha asegurado Ramón Ledesma, consejero asesor de la consultoría PONS Mobility, quien alerta de que "la desconcentración del conductor, alimentada por la sobrecarga de funciones derivadas de la tecnología en el vehículo, está influyendo negativamente en la seguridad vial".

Para recuperar la senda descendente en materia de siniestralidad vial propone una estrategia "clara y prioritaria" de comunicación dirigida a "levantar el problema de las distracciones y los riesgos del mal uso de la tecnología al volante"; la reducción del límite de velocidad a partir del cual se descuentan puntos, de 151 a 145 km/h, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de los límites y mejorar la atención en la vía; la planificación y divulgación de la entrada en vigor de la nueva señal de emergencia conectada (V-16), a partir del 1 de enero de 2026; e implementar un sistema de certificación para las empresas que garanticen que sus conductores cumplen con los parámetros de atención al volante, promoviendo la conducción responsable en el ámbito laboral.