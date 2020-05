Victoria Rosell defiende que los padres y madres que recurren a la gestación subrogada "no son delincuentes"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha defendido que los padres y madres que recurren a la gestación subrogada para tener hijos "no son delincuentes". Así lo ha manifestado en un mensaje publicado en Twitter, a raíz de un debate acerca de si las familias que acuden a esta práctica son "explotadoras de otras mujeres".

"Estoy --estamos-- en contra de los vientres de alquiler=explotación de mujeres extranjeras necesitadas. No es lícito en España. Pero tampoco son delincuentes", ha señalado la delegada del Gobierno en un tuit recogido por Europa Press.

Tal y como expone, en su "humilde opinión" el hecho de mezclar a los padres y madres que recurren a la gestación subrogada con 'explotadores' "perjudica". "Madre es la que pare y también la que acoge y adopta legalmente", ha apostillado.

Según ha argumentado, comprar bebes es delito y se persigue, pero no lo es "el fraude de ley vía registro civil por progenitor español". "Estoy en contra, no lo blanqueo. Hay que acabar con esto por esa vía. No en redes sociales, induciendo a error e insultos", sostiene la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

A raíz de una instrucción emitida por el Ministerio de Justicia hace más de un año, la inscripción consular de los bebés nacidos por gestación subrogada solo puede llevarse a cabo si se presenta una sentencia judicial que demuestre la filiación paterna. En países como Ucrania y Georgia no existe la posibilidad de disponer de una sentencia de este tipo, por lo que la instrucción desató la polémica entre los familiares de los bebés nacidos por esta técnica en esos países que no emiten sentencias de filiación paterna.

Precisamente, en plena crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, varias familias de españoles que han recurrido a esta práctica llevan semanas denunciando que no pueden viajar a Ucrania para recoger a los bebés, teniendo en cuenta el cierre de fronteras derivado de la situación excepcional. Desde la Asociación de familias Por Gestación Subrogada en Georgia y Ucrania (Apingu) han solicitado "la protección urgente e igualitaria de estos niños, como si de forma natural se hubieran concebido".

En esta misma línea, la Coalición Internacional para la abolición de la maternidad subrogada ha denunciado que muchos menores nacidos por esta práctica se han quedado "varados" y "abandonados" en la capital ucraniana por la crisis sanitaria.

De hecho, recientemente se han difundido unas imágenes por parte de la clínica Biotexcom en las que aparecen decenas de recién nacidos y bebés, que, según denuncian varias organizaciones de varios países, están "almacenados y mostrados al mundo en guardería improvisada en el hall del Hotel Venezia".

En respuesta, la Embajada de España en Ucrania ha dicho que "no se responsabiliza" de los bebés nacidos por gestación subrogada que se encuentran en un hotel de Kiev durante la pandemia del coronavirus.