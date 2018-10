Voluntarios sin preparación causan problemas en vez de ayudar

Actualizado 27/01/2010 18:17:47 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Voluntariado de España, el Centro de Estudios en Desastres y Emergencias y Cruz Roja Española advirtieron este martes a todos aquellos ciudadanos dispuestos a "lanzarse a la aventura", que los cooperantes sin cualificar provocan problemas en Haití en lugar de ayudar a las víctimas del seísmo o contribuir a la reconstrucción.

Así lo explicó en declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Plataforma del Voluntariado de España, Olga Berrios, quien señaló que desde que se produjo el seísmo, un centenar de personas se han comunicado con la entidad ofreciéndose a viajar a Haití sin tener formación previa, algo que "está pasando en muchas ONG".

"Hay gente que piensa que las ONG estamos llevando voluntarios al terreno, cuando en la mayoría de los casos los que están allí ya trabajaban en Haití antes del seísmo. No se está mandando gente y cuando se hace, son personas formadas y profesionales que cumplen unos estándares y que tienen una experiencia lo suficientemente amplia como para no generar más caos en una situación de por sí caótica", señaló.

En este sentido, puso como ejemplo el caso de personas que se han desplazado a Haití "sin ser autónomos", es decir, sin el material necesario (fundamentalmente agua y gasolina) como para poder desenvolverse sin tener que recurrir a las ONG que están allí para asistir a la población afectada por el terremoto.

Berrios incidió en que la situación en Haití "era ya muy complicada antes del seísmo, como lo es en muchos otros países" por lo que pidió a la ciudadanía que "se preocupe por los países en situación de vulnerabilidad absoluta antes de que llegue un desastre". En este sentido, la Plataforma insta a recibir formación en ayuda humanitaria o iniciar un recorrido de voluntariado en su propio entorno.

Por su parte, el portavoz de Cruz Roja Española, Miguel Ángel Rodríguez, dijo en declaraciones a Europa Press que "es de agradecer la muestra de solidaridad" de muchos ciudadanos, aunque "para ser efectivos, la organización ya tiene unidades de emergencia configuradas con equipos profesionales y materiales ya estandarizados, es decir, gente cualificada organizada en unidades de respuesta" específicas.

Esta cualificación la ofrece la propia Cruz Roja Española, que realiza una formación continua con sus unidades de respuesta de emergencia. Además de solicitar la inscripción y participar activamente en estos grupos, una persona que quiera contribuir en ayuda humanitaria deberá reunir también unas cualidades personales específicas, como la capacidad de trabajo en equipo y de respuesta ante situaciones adversas o de mucho estrés.

"NO VALE CUALQUIERA"

En este sentido, la investigadora de Acción Humanitaria del Instituto de Estudios sobre Conflitos y Ayuda Humanitaria (IECAH), Irene Arcas, incidió en que "no vale cualquiera" para viajar al terreno porque "la realidad que hay en Haití es muy dura y no todo el mundo está preparado para ver lo que van a ver, desde amputaciones en la calle hasta cadáveres abandonados" y, además, hace falta cierta "formación académica" y "mucha experiencia".

"Una cosa es la voluntad, pero muchas veces presentarte allí por tu cuenta sin tener nada concreto que hacer entorpece el trabajo de los profesionales que sí están desempeñando una labor. Además, te expones a un grave peligro porque al no formar parte de ninguna operación coordinada, por ejemplo, desde la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) nadie sabe que estás allí ni en qué situación te encuentras", explicó.

En la misma línea, el director del Centro de Estudios en Desastres y Emergencias (CEDEM), Alejandro López Carresi, incidió en que para acudir al terreno en que el voluntario de acción humanitaria debe reunir "ciertas aptitudes personales, especialmente psicológicas", además de conocimientos específicos para la labor a desempeñar, sea en cuestiones de agua y saneamiento o en comunicaciones.

"Además, no sólo vale saber mucho tienes que conocer el tipo de situación en la que te encuentras", señaló López Carresi, quien puso como ejemplo que no es igual la situación del cooperante ante una catástrofe natural que en un conflicto bélico. "La gente va allí sin tener conocimientos mínimos, creen que todo es lo mismo y van con la misma actitud de temor y desconocimiento, lo que no contribuye al desarrollo de la misión", añadió.