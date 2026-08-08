VOX apoya "toda movilización ciudadana" por la "españolidad y seguridad" de Ceuta y hace responsables a Vivas y Sánchez

Decenas de personas en una concentración, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Iván Zambrano / Europa Press

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox Ceuta ha manifestado este sábado su apoyo a todas las movilizaciones pacíficas y legales que se realicen en Ceuta "en defensa de la españolidad" de la ciudad autónoma, la "seguridad" de sus vecinos y la "protección efectiva" de las fronteras, y señala como responsables de la crisis al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Además, el partido pide que dichas movilizaciones no sean "instrumentalizadas políticamente" ni utilizadas para "blanquear responsabilidades" y afirma que aún existe "riesgo de una nueva entrada" irregular en el territorio.

En un comunicado, Vox Ceuta señala a Vivas como "uno de los principales responsables políticos de la situación" en Ceuta, junto a Sánchez, ya que durante años "ha respaldado sin rechistar las políticas migratorias y fronterizas" del Gobierno y "ahora pretende aparecer ajeno a sus consecuencias".

Además, califica la situación de "dramática" y "caos", denuncia el impacto de "especial intensidad" sobre las barriadas de la ciudad sin que las instituciones ofrezcan "una respuesta a la altura de las circunstancias" y advierte de que Ceuta y su frontera "continúan siendo igual de vulnerables que hace unas semanas" ante hipotéticos nuevos intentos de "entrada masiva".

"El riesgo continúa exactamente ahí. No se han adoptado las medidas necesarias para garantizar que una situación semejante no vuelva a repetirse. Mientras eso no cambie, la posibilidad de una nueva fase de esta invasión y de que la situación empeore seguirá siendo la misma", sostienen desde Vox.

En ese sentido, apuntan que, "si después de salir a la calle todo continúa exactamente igual y no se hace aquello que debería haberse hecho hace años, el único resultado será acrecentar todavía más la frustración de un pueblo que ahora está pagando las consecuencias de demasiados años de mentiras, engaños e irresponsabilidad política".

Finalmente, la formación traslada "un mensaje de ánimo, esperanza y fortaleza" a todos los ceutíes y expresa su "profundo agradecimiento y reconocimiento" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las Fuerzas Armadas y a todos los profesionales de los servicios públicos que estos días están afrontando una situación "excepcional".