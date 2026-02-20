VOX se opone al menú halal en colegios y reivindica la gastronomía española: "Más fuet, menos halal"

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso relativa al rechazo del menú 'halal' (alimentos permitidos por la ley islámica) en comedores escolares para su discusión en la comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. Además, ha pedido promover la gastronomía española con el lema "más fuet, menos halal".

En la iniciativa, consultada por Europa Press, VOX critica el proyecto de real decreto del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por el que se establecen criterios para el fomento de una alimentación saludable en centros de titularidad pública y privados para personas dependientes o con necesidades especiales y que, según el partido de Santiago Abascal, incluye "la imposición de menús halal como parte del respeto a la diversidad ética, cultural o religiosa".

Hasta ahora, el real decreto aprobado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en abril de 2025, es el que se refiere al fomento de una alimentación saludable y sostenible en colegios y dice que "los centros educativos deberán disponer de menús especiales para el alumnado que lo requiera, por motivos éticos o religiosos, o, en su caso, se dispondrá de los medios de refrigeración y calentamiento adecuados para que pueda conservarse y consumirse el menú especial proporcionado por el entorno familiar".

Además, el pasado mes de diciembre, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció otro Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias, además de otros centros públicos y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales.

Para VOX, esta iniciativa se enmarca en una "imposición del multiculturalismo" que se "disfraza de tolerancia". "Bajo la bandera de la convivencia y el respeto a la diversidad, el Gobierno pretende fomentar la disolución de nuestros rasgos de identidad más básicos incluso los de nuestra característica dieta mediterránea", advierte el grupo parlamentario en el texto de la PNL.

El partido se refiere al "islamismo" como "una ideología que trae consigo una cultura y una organización política ajenas" a la "tradición, usos y costumbres" españolas, y considera que los menús halal en colegios "no traerá consigo un mayor respeto a las diferencias, sino que camufla y normaliza un modelo de sociedad que es opuesto" a los "valores" de la sociedad española.

"Lo que hoy viene disfrazado de tolerancia y como una opción más, mañana puede convertirse en opción única como ya hemos visto en algunos centros escolares de ciudades españolas como Ceuta", concluye la iniciativa.

Frente a este real decreto, el partido de Abascal reclama en su PNL "promover activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de sellos extranjeros como el halal" y "apoyar de manera explícita y decidida al producto español fomentando su consumo entre la población".

También propone "exigir a los extranjeros que, mientras vivan en España, se adapten y respeten los usos y costumbres del país que los acoge".

"Lo que hoy parece una concesión inofensiva, mañana puede ser la imposición de otras prácticas y costumbres islámicas como la degradación de las mujeres o la imposición de cárceles de tela", zanja VOX, en referencia al burka y el niqab, que esta semana han propuesto prohibir a través de una proposición de ley que ha sido rechazada en el Congreso.

La propuesta contra los menú halal fue avanzada esta semana por la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quien aseguró que "Pedro Sánchez planea imponer por decreto este tipo de menús en todos los colegios y hospitales de España".

Asimismo, el portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, ha lanzado un vídeo en la red social Instagram en el que propone comer "más fuet y menos halal".

"Se trata de defender nuestras raíces cristianas, nuestra identidad, nuestras cosas de siempre. Porque si empezamos tolerando, nos acabarán imponiendo. Por eso en Vox vamos a dar la batalla, defendiendo lo nuestro y, por supuesto, con iniciativas legislativas para prohibir esa opción, para que no avance el Islam en nuestra tierra. Está claro, lo nuestro vale mucho la pena. Os recomiendo, bocata de fuet, sumaia, fuet, espetec, jamón, lo que queráis. Buenísimo. Por eso, más fuet y menos halal", dice Garriga en un vídeo mientras come un bocadillo de fuet.

El partido ya ha empezado a plantear su propuesta en los parlamentos autonómicos. Por ejemplo, ha registrado en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley por la que se insta a rechazar la imposición del menú 'halal' en los colegios públicos riojanos.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, ha señalado este viernes que "en VOX" no quieren "comida 'halal', ni niñas tapadas con velos, ni clases de árabe en los colegios públicos riojanos".

COMIDA 'HALAL'

En un informe publicado en 2024, la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) lamentaba que "el menú halal de los comedores escolares depende de la buena intención de las contratas y de los centros; pero los que no quieren ofrecerlo se escudan en la falta de normativa concreta reguladora".

La alimentación "halal" incluye los productos alimentarios elaborados de acuerdo con la ley islámica, que prohíbe el consumo de carne de cerdo, de animales muertos por causa natural, de la sangre y dicta que el sacrificio de los animales debe realizarse "con un corte rápido en el cuello para que el animal quede inconsciente, asegurando que no hay sufrimiento cuando se va desangrando".

Es un método de sacrificio que consiste en "una incisión con un cuchillo afilado rápida y profunda en el cuello, cortando la vena yugular y la arteria carótida de ambos lados para que el animal se desangre totalmente, pero dejando intacta la espina dorsal".

Según precisa la UCIDE en el documento, "a diferencia del método europeo que se emplea en los mataderos, con un tiro en la cabeza al animal para quedar aturdido con la pretensión de que sufra lo menos posible, con el método halal, los animales que se sacrifican deben ser degollados con un solo corte, para lograr un mayor drenaje de la sangre, evitando las toxinas y conservando mejor sus nutrientes". Además, se debe invocar el nombre de Dios durante el sacrificio.