Dos agentes de Mossos víctimas de presuntos abusos dicen que se han sentido "solas"

Creen que no son las únicas que sufrieron abusos por parte de un médico de Interior

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra que presuntamente sufrieron abusos sexuales por parte de un médico de la Conselleria de Interior de la Generalitat en 2019 afirman que se han sentido "solas" desde que ocurrieron los hechos.

En declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press, una de ellas ha explicado que, durante una visita médica, el facultativo le realizó una exploración ginecológica cuando no estaba previsto y, al alegarle que ya se hacía revisiones anualmente, el médico le dijo que "no estaba de más".

Fue en esta revisión médica cuando el facultativo presuntamente abusó de ella, aunque ella después no tuvo la "valentía suficiente" para explicar lo que le había pasado, ha detallado la agente, y ha añadido que se sintió sola hasta que lo explicó a una psicóloga.

La misma mujer ha explicado que habló con el departamento de acoso laboral de la Conselleria y que un facultativo le dijo: "Tranquila no eres la única".

"He dado el paso adelante de explicarlo porque sé que no estoy sola y para poder ayudar a las posibles víctimas que haya, para que sean valientes, que salgan y que sepan que estarán arropadas y que nos tienen aquí para lo que necesiten", ha asegurado.

SEGUNDA VÍCTIMA

La segunda víctima ha explicado que le diagnosticaron una enfermedad y fue a este médico para que la valorara, momento en el que le hizo "una exploración demasiado exhaustiva" donde presuntamente le tocó también zonas íntimas.

Ha asegurado que tuvo una sensación de "bloqueo total, de no saber cómo reaccionar y no saber qué hacer", y ha criticado que el médico abusó de su cargo y de su situación de poder y de la vulnerabilidad de la mujer en ese momento, en sus palabras.

"Mi caso al ser un caso aislado al principio, no he recibido demasiado apoyo, hasta ahora nadie me había llamado, me he sentido muy sola", ha lamentado, y ha asegurado que cree que no son las únicas que han pasado por esto.