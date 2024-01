Bilbao Bizkaia presenta en Fitur la naturaleza, las rutas en bicicleta y eventos deportivos como sus ejes turísticos

Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao ofrecen una propuesta "atractiva y competitiva" con una apuesta por la sostenibilidad



MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Bizkaia ha presentado este miércoles en la feria Fitur en Madrid el turismo de naturaleza, 16 rutas en bicicleta y grandes eventos culturales y deportivos, entre ellos, la final de UEFA Champions League Femenina como sus grandes ejes turísticos para 2024.

La presentación de los productos turísticos de Bilbao Bizkaia en la Feria Internacional de Turismo, que se celebra del 24 al 28 de enero, ha corrido a cargo de la diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo de Bizkaia, Sonia Pérez, y del concejal del Área de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano.

En la comparecencia, que se ha llevado a cabo en el stand de Euskadi y en la que también han estado presentes la directora de Turismo de Bizkaia, Leire Sáez, y el director de la sociedad municipal, Bilbao Ekintza, Javier Garcinuño, se ha detallado la principal oferta turística de Bilbao y Bizkaia en esta feria líder para los mercados receptivos y emisores de Europa, Fitur.

De cara a este año 2024, ambas instituciones quieren poner en valor algunas de sus ofertas turísticas donde el protagonismo lo tendrán los eventos de ciudad, como la final de la UEFA Champions League Femenina, y el turismo de Naturaleza. En este sentido, han destacado que los montes y los valles, los pueblos, el patrimonio cultural, la gastronomía, las actividades o la identidad del interior de Bizkaia serán el principal reclamo del Territorio para esta edición.

PRODUCTOS TURÍSTICOS

En el marco del evento, la diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo de Bizkaia, Sonia Pérez, ha subrayado que, dentro de la Estrategia de Turismo 2030 aparecen dos productos turísticos ligados directamente con el interior del Territorio de Bizkaia: Los Parques Naturales, y la Naturaleza y Paisajes.

Sonia Pérez ha indicado que, con su oferta, ponen "a las personas en el centro" porque "es lo más importante", ya que se "está hablando de experiencias". Según ha destacado, quieren dar "valor" a la identidad del territorio, pero, además, hacerlo "de una forma sostenible" y eso se hace "protegiendo el entorno natural y generando también bienestar económico y social".

La diputada foral ha manifestado que estos productos que se presentan tienen como misión "consolidar el turismo de interior" porque se cuenta con "muchísimos" recursos naturales y también patrimoniales, tanto cultural como religioso, industrial, minero o etnográfico, junto con la tradición montañera. Por lo tanto, se trata de promover acciones que contribuyan "a la generación de un destino sostenible y competitivo".

Tras subrayar que buscan "fomentar la singularidad de las zonas de interior, reducir la brecha costa-interior y apostar por la gobernanza colaborativa", ha agregado que también quieren "transmitir al visitante nuestra identidad como pueblo, nuestra cultura y nuestras tradiciones".

Por ello, ha presentado este miércoles un catálogo en el que se recogen los espacios protegidos, las cumbres y la posibilidad de practicar Ecoturismo y que, según ha destacado Pérez, pretende ser una "invitación a disfrutar de Gorbeia, Urkiola o Armañón de forma responsable". Además, también se ha ofrecido otro documento con 16 rutas para realizar en bicicleta por todo el territorio, tanto costa como interior y metrópoli.

En su opinión, Fitur les ofrece "una proyección externa incomparable" para mostrar su patrimonio, tanto desde el punto de vista de la Naturaleza, como de poder interactuar en unos parajes "siempre espectaculares" repartidos por toda Bizkaia, tanto en la costa como en el interior, y "sin descartar nuevas opciones latentes, como conocer y disfrutar del Territorio desde el cicloturismo".

"El objetivo es consolidar el turismo de interior desarrollando una oferta competitiva entre agentes públicos y privados del sector turístico, apostando por la sostenibilidad medioambiental, social y económica", ha dicho.

BILBAO CON LA CHAMPIONS FEMENINA

Además, Bilbao Bizkaia también se promociona como destino para acoger y disfrutar de "grandes eventos" culturales y deportivos, y dispone de un "amplio elenco" de ofertas variadas que "ponen en valor los recursos turísticos asociados a los mismos y ofrece una experiencia turística global con una propuesta atractiva y competitiva a nivel internacional".

Entre los principales atractivos de este año 2024, destaca la Final de la UEFA Women's Champions League en San Mamés el 25 de mayo, una final histórica y el acontecimiento futbolístico femenino más importante de Europa.

El concejal del Área de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, ha destacado que la celebración de esta final femenina de la Champions en 'la Catedral' va a suponer "otra oportunidad de mostrar a Bilbao y a su gente con su espectacular ambiente en un gran escaparate a nivel europeo y mundial que repercutirá en un mayor conocimiento y atracción de la ciudad y del territorio". Junto a ello, ha subrayado la "calidad y variedad" de citas a nivel cultural, deportivo, artístico o simplemente visitando numerosos lugares de interés que se ofrecen desde Bilbao Bizkaia.

Ochandiano ha resaltado "el liderazgo" de Bilbao respecto al turismo cultural en Euskadi, que a su vez "es una parte importante y creciente de la economía local", y el crecimiento del turismo en la capital. La capital vizcaína sumó 1.149.698 visitantes entre enero y noviembre de 2023, con un 50,9% de extranjeros y una estancia media de 1,98 días, siendo la valoración general media de 8,27 sobre 10.

Según los datos que ha aportado, Bilbao ha tenido un crecimiento de más del 10% en los visitantes y cerca del 12% en las pernoctaciones, con un incremento "notable" del turista internacional. Con ello, ha destacado que la Villa está ya un 20% por encima de las cifras del año 2019. "No solo se ha recuperado el escenario prepandémico, sino que estamos muy por encima, al igual que la inmensa mayoría de Euskadi", ha celebrado.

La capital vizcaína absorbe más del 25% de todos los turistas de Euskadi, que tienen una edad media de 47 años, con un nivel de renta medio, "una persona que suele viajar en pareja y sobre todo que se decanta por el alojamiento tradicional y tiene ya un conocimiento previo del destino", ha precisado.

Bilbao Bizkaia cuenta con una batería de propuestas en la que destacan los festivales de música como Bilbao BBK Live, Bilbao Blues Festival, BBK Bilbao Music Legends Fest y BIME. A ellos hay que sumar el cine de talla internacional como ZINEBI, FANT, o Zinegoak. También han resaltado las diferentes exposiciones artísticas con el Museo Guggenheim Bilbao como "gran protagonista", y los numerosos reclamos turísticos de fiestas locales "imposibles de encontrar en ningún otro destino".

Precisamente, para ofrecer una visión conjunta de esta variada oferta, se ha elaborado un catálogo bajo el título genérico "The Place to BE. 2024. Territorio en el que ganar", que recoge la programación del panorama musical, los eventos deportivos, las citas y fiestas más tradicionales y arraigadas, el arte en sus diversas muestras, el cine con mayúsculas y los diferentes festivales. Todo ello, según han añadido, aderezado con distintas iniciativas o visitas a diferentes propuestas y lugares de interés de Bilbao y Bizkaia.