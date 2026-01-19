Jamaica mostrará la recuperación del turismo tras el impacto del huracán Melissa a finales de 2025

Archivo - Jamaica se reinventa: un paraíso sostenible en el Caribe. - TURISMO DE JAMAICA - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jamaica afronta su participación en la 46 edición de Fitur con un mensaje de fortaleza y confianza tras el impacto del huracán Melissa, que azotó la isla a finales de 2025, logrando reactivar progresivamente su infraestructura turística a partir del 15 de diciembre y cerrar el año con resultados mejores de lo previsto, tanto en llegadas como en generación de ingresos.

En este contexto, este proceso de recuperación será uno de los ejes centrales de la presencia del país en la feria. En solo dos meses, la isla recibió cerca de 444.000 visitantes entre turistas de estancia y pasajeros de cruceros, lo que supone recuperar alrededor del 80% de sus llegadas habituales para ese periodo y reactivar alrededor del 71% de sus activos turísticos.

Además, durante este periodo generó unos ingresos turísticos aproximados de 474 millones de dólares (408 millones de euros), según un comunicado.

"La capacidad de respuesta demostrada tras el huracán es fruto de una estrategia sostenida centrada en el fortalecimiento de la resiliencia turística. Jamaica continúa invirtiendo en planificación, mejora de infraestructuras y sostenibilidad como elementos clave para garantizar la continuidad del sector frente a posibles escenarios adversos", ha destacado el país caribeño.

Por su parte, la temporada de invierno 2025-2026 ha comenzado así con un balance "muy positivo", superando las previsiones iniciales y consolidando un escenario de estabilidad y crecimiento a corto y medio plazo para el destino.

PRENSENCIA INSTITUCIONAL EN FITUR 2026

En concreto, la delegación oficial de Jamaica en FITUR 2026 contará con la presencia del Ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett, así como del Director de Turismo de Jamaica, Donovan White, quienes participarán en diversas reuniones y actividades profesionales programadas durante la feria.

Jamaica utilizará la cita turística en Madrid como escaparate internacional para destacar la riqueza y diversidad de su oferta turística, así como su capacidad para seguir evolucionando y generando interés en mercados estratégicos como España. Asimismo, aprovechará esta plataforma global para reiterar que el turismo está "abierto y operativo".

Este mensaje se verá respaldado en Fitur 2026 por diversas iniciativas internacionales de comunicación y promoción, entre ellas la nueva campaña global protagonizada por el atleta Usain Bolt, embajador global de turismo de Jamaica.