La octava edición de Fitur Screen girará en torno al inicio del Año Dual España-India

Archivo - Fitur Screen 2025. - FITUR - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Spain Film Commission, que este año celebra su 25 aniversario, regresa a Fitur con la octava edición de Fitur Screen, organizada junto con Ifema Madrid, contando con un programa de presentaciones y actividades profesionales que girará en torno al inicio del Año Dual España-India de Cultura, Turismo e Inteligencia Artificial, según un comunicado.

Esta plataforma servirá para impulsar la colaboración con la industria audiovisual india, uno de los mayores mercados del mundo, a través de la colaboración académica y profesional.

Entre los representantes institucionales que formarán parte de la jornada están el Embajador de la India en España, Jayant N. Khobragade, y el embajador honorario de la asociación y jefe de producción de Yash Raj Films, Rishabh Chopra, responsable de superproducciones indias que han utilizado localizaciones españolas.

Este hito estará acompañado también por representantes institucionales del gobierno de España, en concreto, del Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Cultura.

En este espacio, Spain Film Commission hará un reconocimiento especial, 'SFC Global Visionaries Awards', a Yash Raj Films y a Atrece Creaciones, por su contribución a la colaboración internacional entre España e India en materia audiovisual.

Además, el otro gran protagonista de esta edición será el Programa Experiencias, una iniciativa de Spain Film Commission, financiada por el Ministerio de Industria y Turismo - Secretaría de Estado de Turismo, cuyo objetivo es impulsar productos turísticos innovadores y sostenibles basados en localizaciones audiovisuales.

También, la zona expositiva estará especialmente dedicada a mostrar la diversidad y potencial de estas experiencias, destacando su capacidad para generar valor en los territorios y enriquecer la oferta turística española.

Además y como resultado de un trabajo continuado de acercamiento y colaboración con diversos mercados audiovisuales alrededor del mundo, la organización logrará consolidar una agenda con la participación especial de la participación de Brasil, Morelia (México) y Madhya Pradesh (India), que componen sectores claves de la industria en América Latina e India.

PRIMER PREMIO A LA MEJOR EXPERIENCIA DE TURISMO DE PANTALLA

Por primera vez, Fitur Screen incorporará el galardón a la 'Mejor Experiencia de Turismo de Pantalla', que reconocerá iniciativas ejemplares que integran creatividad, sostenibilidad e innovación en la creación de experiencias turísticas de pantalla.

Junto a este nuevo galardón, también se entregarán los premios habituales de Spain Film Commission: 'Mejor Producción', que destaca rodajes con especial impacto en la promoción de España como destino audiovisual; y 'Embajador Spain Film Commission', que reconoce a personalidades cuyo trabajo contribuye de forma significativa a la proyección internacional de la industria española.

Al margen, la nueva edición contará con la participación destacada de los socios regionales y locales de la asociación: Andalucía Film Commission, Burgos Film Commission, Extremadura Film Commission, Illes Balears Film Commission, Madrid Film Office, Film Madrid Region con la participación de Alcalá Film Office, las film commissions y film offices de Comunidad Valenciana a través de Valencia Region Film, Rías Baixas Film Commission, Valladolid Film Commission, Vigo Film Office y Vitoria-Gasteiz / Araba Film Commission.