Río de Janeiro refuerza su relación con operadores turísticos españoles para promocionar la ciudad. - Tomaz Silva/Agencia Brazil/dpa

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Río de Janeiro ha celebrado el evento 'Río te abraza', en una alianza entre Visit Rio y RIOgaleão, con el objetivo de promover la ciudad entre los principales operadores turísticos españoles y fortalecer, al mismo tiempo, su presencia en el mercado europeo.

Durante el encuentro, los invitados conocieron novedades, estrategias de promoción del destino y oportunidades de negocio, además de reforzar las relaciones con el tejido empresarial turístico español, que cada vez cobra más importancia para el turismo brasileño.

La ciudad acaba de batir récords en la llegada de turistas internacionales, con previsiones de crecimiento continuo en los próximos años, impulsadas por su diversidad cultural, bellezas naturales, un calendario de eventos y una conectividad aérea que continúa aumentando.

"Eventos como Rio te Abraza son fundamentales para estrechar lazos con el mercado español, mostrar la diversidad de la ciudad y reforzar a Río como un destino vibrante, seguro y preparado para recibir a cada vez más visitantes", destacó la directora ejecutiva de Visit Rio, Roberta Werner.