Anantara Villa Padierna nombra a Javier Friera nuevo director general para reforzar el lujo de la Costa del Sol - ANANTARA VILLA PADIERNA

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort, miembro de The Leading Hotels of the World ha anunciado el nombramiento de Javier Friera Acebal como su nuevo director general.

Su incorporación, efectiva en noviembre de 2025, marca una nueva etapa orientada a consolidar la posición del resort como referente del turismo de alta gama en el sur de España.

Friera aporta una sólida trayectoria de más de tres décadas en el sector, caracterizada por la gestión estratégica, el liderazgo de equipos y la excelencia operativa en establecimientos nacionales e internacionales.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y Técnico en Empresas y Actividades Turísticas, su perfil combina una profunda formación con una vasta experiencia práctica. Gran parte de su carrera profesional se ha desarrollado en la cadena NH Hotels & Resorts, donde ha dirigido algunos de sus hoteles más estratégicos y emblemáticos.

Entre ellos destacan la dirección del NH Málaga, el mayor hotel de la capital de la Costa del Sol; el NH Collection Eurobuilding de Madrid, donde lideró una reforma integral que lo consolidó como uno de los principales centros de convenciones de la ciudad; o el NH Constanza de Barcelona. También ha dirigido establecimientos como el NH Barbizon Palace en Ámsterdam, el NH Avenida en Jerez de la Frontera, o el NH Alanda en Marbella.

Asimismo, durante el primer semestre de 202 5 , Friera culminó la reforma del NH Marbella y su transformación en NH Collection Marbella , un proyecto de reposicionamiento estratégico del grupo Minor en Españ

Javier Friera ha compaginado su carrera directiva con una intensa actividad docente. Desde 1999 imparte el módulo de Entorno Legal en el Máster de Dirección de Empresas Turísticas de la Universidad de Sevilla, además de colaborar con la escuela internacional VATEL en Madrid y Málaga en materias de Derecho Hotelero, Comercial y Laboral.

REFORZAR LA IDENTIDAD DEL HOTEL MUSEO.

Al frente de Anantara Villa Padierna, Friera asume el desafío de reforzar la identidad única del resort, concebido como un auténtico "hotel museo". El establecimiento se distingue por su arquitectura inspirada en los palacios clásicos italianos, albergando más de 1.200 obras de arte entre piezas históricas, esculturas y pinturas.

El resort está rodeado por tres campos de golf y ofrece una experiencia que fusiona cultura, una oferta gastronómica de primer nivel, un prestigioso spa y villas exclusivas.