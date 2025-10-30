Ona Hotels & Apartments abre 'La Lanza', su nuevo restaurante en el sur de Tenerife - ONA HOTELS

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ona Hotels & Apartments ha abierto un nuevo restaurante en el hotel Ona Alborada. Se trata de 'La Lanza', con el que consolida la oferta culinaria del complejo hotelero y refuerza su posicionamiento como referencia gastronómica en el sur de Tenerife.

Este es un proyecto conjunto de Ona y Sparta Properties, fondo propietario del restaurante. Situado estratégicamente frente a la piscina natural de agua salada más grande de Europa, invita a residentes y huéspedes a sumergirse en una experiencia única, con el valor añadido de poder acceder a la zona de piscina.

'La Lanza' emerge como el corazón gastronómico del sur de Tenerife para ofrecer una exquisita propuesta de cocina atlántico-canaria. Sus platos, elaborados con productos de proximidad, frescos y de temporada, rinden homenaje a la riqueza culinaria de la región.

La identidad de 'La Lanza' se plasma en platos modernos con guiños locales, tanto en su concepción como en su presentación. Esta oferta se completa con una variada familia de productos que proceden directamente de la lonja local y sabrosos arroces. Para culminar la experiencia, se ofrecen postres reconocidos junto a delicias más locales como la tarta de queso, el polvito uruguayo o el quesillo.

Pero la propuesta de La Lanza va más allá de lo gastronómico. La bodega reúne vinos nacionales de primer nivel, seleccionados con rigor entre las principales regiones vinícolas españolas y referencias consolidadas en el mercado: Ribera del Duero, Rías Baixas, Rioja o Jumilla. Pero el verdadero protagonismo es para los vinos de las Islas Canarias, auténticas joyas enológicas, delicadas y únicas, nacidas en este territorio volcánico, ideales para un perfecto maridaje gastronómico local.

La coctelería es otro de los grandes pilares de La Lanza. Además de las referencias clásicas, el restaurante ofrece una coctelería vanguardista, con presentaciones espectaculares, sabores únicos y una atención meticulosa en cada detalle. Ingredientes frescos, ahumados artesanales, cristalería seleccionada y licores premium forman parte de una propuesta pensada para una experiencia memorable que invita a repetir.

EXPERIENCIAS CULINARIAS EN VARIOS DESTINOS.

'La Lanza' se suma así a la creciente familia de restaurantes de marca propia de Ona Hotels & Apartments, que ya deleitan a sus huéspedes con experiencias culinarias distintivas en otros destinos. Entre ellos destaca Leña y Karbon, ubicado en Ona Lomas Village, con un menú cuidadosamente elaborado con ingredientes frescos y de calidad, que incluye carnes a la brasa y pescados ahumados.

O La Boquerona, en Ona Valle Romano Golf & Resort, un restaurante con esencia andaluza, que realza la gastronomía local de Málaga con un enfoque especial en los sabores de Estepona. La oferta se completa con La Despensa en Ona Alanda Club Marbella, con una oferta relajada, familiar y andaluza cuidada al mínimo detalle, y La Vora, ubicada en Ona Palamós, que ofrece una gastronomía mediterránea arraigada en la sencillez y en la localidad.

'La Lanza' es un proyecto de Sparta Properties. La compañía cuenta con una diversa cartera de activos inmobiliarios en Estados Unidos, Tailandia, Grecia y España, con un enfoque en maximizar el valor a largo plazo y el potencial de crecimiento.

Con sede en Miami, Sparta Properties tiene oficinas en Atenas y Madrid y es una filial inmobiliaria de Libra Group, un grupo internacional cuyas filiales poseen y operan activos en casi 60 países.