Los asientos aéreos internacionales a España aumentan un 3,6% en septiembre, superando los 12 millones

Pasajeros con sus maletas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

España prevé una oferta de 12,2 millones de asientos en vuelos internacionales para el mes de septiembre, lo que supone un incremento del 3,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos publicados este jueves por Turespaña.

El Reino Unido lidera el crecimiento entre los principales mercados emisores, mientras que Colombia destaca en la región iberoamericana y países como Turquía, Estados Unidos, Polonia e Irlanda experimentan un notable repunte.

El número total de asientos previstos en vuelos internacionales hacia España para el mes de septiembre de 2025 se sitúa en 12,2 millones. En comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se ofertaron 11,8 millones, el incremento interanual es del 3,6%.

Comparando las previsiones de número de asientos con los datos registrados a fecha equivalente de 2024, septiembre proyecta para los principales mercados emisores un buen comportamiento en Reino Unido, Italia y Francia con un incremento de plazas del 4,3%, 3,8% y 0,4% respectivamente. Por el contrario, Alemania contrae la oferta de asientos un -3,2% en septiembre.

Los países nórdicos siguen perdiendo dinamismo y contraen los asientos previstos, Dinamarca un -1,8%, Suecia (-7,8%), Noruega (-4,9%) y Finlandia (-4,1%). Destaca, un mes más, la aceleración de Polonia e Irlanda con una proyección de crecimiento superior al 10%, y especialmente Turquía, con una proyección de aumento en el número de asientos de un 26,6% respecto al año anterior.

Por su parte, Estados Unidos proyecta un notable crecimiento que roza el 13% (12,9%) en septiembre, según los datos de Turespaña.

Entre los países iberoamericanos, Colombia y México registran el mayor volumen de capacidades programadas. En el primer caso, presenta una elevada subida del 10,4% en comparación con septiembre de 2024, y para México se registra un descenso (-3,2%) frente al año anterior.