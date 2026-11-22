Archivo - Aviones en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 70.505 vuelos durante esta Semana Santa, bajo la sombra de dos hue - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia técnica en el tren automático que conecta las terminales T4 y T4 Satélite (T4S) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está provocando largas colas de pasajeros y ha obligado a sustituir el servicio por autobuses.

La incidencia, que afecta especialmente a los viajeros que deben desplazarse hasta la terminal T4S para tomar vuelos internacionales, se ha producido en el tren operado por Alstom. En un mensaje publicado en redes sociales, Aena ha recomendado a los pasajeros que tengan que coger un vuelo internacional desde esta terminal que acudan con antelación al aeropuerto.

"Estamos tratando de solucionarlo con Alstom", ha señalado Aena, que ha lamentado las molestias ocasionadas a los viajeros. En otro mensaje, Aena ha actualizado la situación y ha informado de que el operador Alstom continúa trabajando para normalizar el servicio, que ya funciona en uno de los sentidos de circulación.

El aeropuerto ha agradecido la colaboración de las compañías aéreas, los agentes de asistencia en tierra (handling), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el conjunto del personal para tratar de minimizar las afecciones a los pasajeros.