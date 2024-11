La marca ME by Meliá desembarca en Malta con un nuevo hotel de 113 habitaciones.

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International ha anunciado que su marca ME by Meliá desembarca en Malta con un nuevo hotel de 113 habitaciones situado en la ciudad costera de St. Julian's, que abrió sus puertas desde el pasado 1 de noviembre, según un comunicado.

El ME Malta, ubicado en el complejo Mercury Towers con un total de 20 plantas, supone la segunda colaboración de la marca con el estudio de arquitectura Zaha Hadid tras el lanzamiento de ME Dubai en 2020.

Además, entre sus instalaciones, que algunas abrirán a principios de 2025, destacan Cabana Club, el restaurante Luciano by Gino D'Acampo, el bar Radio Rooftop y un espacio de wellness, además de varios espacios sociales y salas para eventos que incluyen tres 'thinking labs', una sala plenaria y dos salas de reuniones.

Asimismo, la propiedad forma parte del amplio programa 'Culture Collective' de ME by Meliá, por lo que los huéspedes pueden participar en un calendario de eventos que incluye presentaciones de artistas locales y actuaciones de referentes clave del panorama musical.

Meliá ha resaltado que sus hoteles ME invitan a "una inmersión completa en la cultura contemporánea", pues "combina destino, diseño y servicio para ofrecer experiencias personales, enriquecedoras y muy próximas a la vanguardia artística".

Actualmente, el porfolio de la marca cuenta con ocho establecimientos, incluidos ME Dubia, ME London, ME Madrid o ME Barcelona, entre otros. Las próximas aperturas serán ME Malta, ME Guadalajara, ME Lisbon y ME Marbella.