La NFL aterriza en Madrid con multitud de eventos y experiencias gratuitas

La NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, aprovechará su estancia en Madrid con motivo de la celebración en la ciudad de su primer partido en España, el 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, para celebrar esta semana una numerosa serie de "emocionantes eventos y experiencias gratuitas" para enganchar a los aficionados españoles y madrileños.

"Estamos encantados de traer la NFL a España para nuestro primer partido en Madrid. La liga, junto con nuestros clubes y socios, aterrizará en Madrid con emocionantes eventos y experiencias gratuitas para que los aficionados disfruten durante toda la semana, celebrando este momento tan especial de nuestra historia antes del encuentro en el Bernabéu el domingo 16 de noviembre", asegura Rafa de los Santos, director de 'NFL España'.

Así, los Miami Dolphins, que ejercerán en este histórico partido de equipo local, establecerán su 'Fan Zone' en la Plaza de España del jueves 13 de noviembre hasta el domingo día 16, aunque ya desde el pasado lunes y hasta el domingo, los aficionados también pueden visitar el 'Collins Irish Tavern', su sede oficial y que acogerá una animada fiesta durante el día del partido. Los Washington Commanders, por su parte, organizarán dos concentraciones de aficionados, el viernes 14 en el 'Irish Rover' y el 16 de noviembre en el 'James Joyce Irish Pub' antes del partido.

Además, se presentarán tres cascos gigantes de la NFL en el exterior del Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, para que aficionados, turistas y madrileños puedan fotografiarse con ellos, y habrá meninas repartidas por la ciudad y decoradas con motivos de la NFL, Dolphins y Commanders, como homenaje a uno de los símbolos de Madrid.

La marca deportiva 'Wilson', proveedora del balón oficial de la NFL, inaugurará un mini campo de flag-football, la versión de este deporte sin contacto y que será olímpico en Los Ángeles 2028, el sábado 15 de noviembre en Principe Pío.

Además, la tienda de la NFL, ubicada en el Bernabéu, ofrecerá firmas de jugadores, personalización y productos exclusivos y acogerá la primera edición del evento de eSports 'Madden NFL 26 International: Madrid Challenge'.

Sin salir del feudo madridista, este aprovechará este histórico partido para albergar hasta el 1 de diciembre una exposición única en el 'Tour Bernabéu' donde los visitantes pueden admirar el trofeo Vince Lombardi que se concede a los campeones de la Super Bowl, visitar un área inmersiva que permite a los aficionados rememorar la historia de la competición o una colección de 60 anillos de la Super Bowl, así como 32 cascos oficiales de todos los equipos de la competición. Tanto los Dolphins como los Commanders cuentan con un espacio donde se exponen camisetas y balones firmados y se reviven momentos icónicos que celebran la historia de ambos equipos.

Por su parte, el Estadio de Vallehermoso acogerá el viernes 14 y el sábado 15 los primeros partidos del programa NFL Academy', que se enfrentará a la Friendship Bowl Academy de México y al Madrid Team de España, respectivamente, como parte del 'Madrid Jamboree', organizado por la Federación Madrileña de Fútbol Americano.

Además, como parte del Programa de Mercado Global, la NFL otorga a sus franquicias derechos de marketing internacional para expandir su marca más allá de Estados Unidos. En este sentido, los Kansas City Chiefs también celebrarán una serie de eventos para los fans en su espacio 'Chiefs House' del jueves 13 al sábado 15 de noviembre en el Hotel Pestana CR7 Gran Vía, con la presencia de la leyenda del equipo Dante Hall y la presentación de su nueva mascota española, KC Lobazo.