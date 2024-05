Novedades de Praga para este verano: lujosos hoteles, gastronomía vanguardista y una rica oferta cultural y de ocio

El Centenario de Kafka, el Año de la Música Checa y festivales de arte llenan la agenda cultural de Praga este verano



MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Praga, situada en el corazón de Europa, sigue sumando nuevas aperturas hoteleras para este año, lo que unido a las innovadoras propuestas gastronómicas y su variada oferta cultural, la convierte en un destino perfecto para disfrutar este verano.

La celebración del Centenario de Kafka, el Año de la Música Checa y diversos festivales de arte llenarán este verano la agenda cultural de la ciudad de Praga, que también ofrece otras propuestas muy interesantes como las visitas a 'la biblioteca más bonita del mundo' los recorridos en un tranvía histórico o las nuevas esculturas de David Cern.

La capital de Chequia seguirá sumando esta temporada nuevas aperturas hoteleras que aumentan la capacidad de alojamiento de lujo de la ciudad y ofrecen también más alternativas para los viajeros de negocios y la celebración de eventos y congresos.

Ejemplo de ello es The Cloud One Prague, un hotel sostenible y de diseño que forma parte del nuevo sello del grupo alemán Motel One. Situado cerca de la estación de tren de Masaryk, y con 4 estrellas, dispone de 382 habitaciones y suites repartidas en cinco pisos, un restaurante, y una terraza en la azotea con un bar panorámico con vistas al centro histórico.

Uno de sus distintivos es la sostenibilidad, que se sustenta en la utilización de electricidad 100% verde procedente de fuentes renovables, la compra de alimentos locales y orgánicos y el uso de textiles con certificación sostenible.

Otra de las novedades hoteleras de este año es la transformación del tradicional Corinthia Hotel Prague, el hotel más alto de Praga, en el Grand Hotel Prague Towers. Conocido por estar integrado por dos torres conectadas, tiene 26 plantas, una altura de 84 metros y 40 años de historia.

Con vistas panorámicas de la ciudad, hotel, de cinco estrellas y situado frente al Centro de Congresos de Praga, está inmerso en un proceso de revitalización que se llevará a cabo de forma gradual y transformará tanto sus 539 habitaciones y suites como sus instalaciones para eventos y conferencias.

Antes de que acabe el año se espera además la apertura de dos nuevos proyectos hoteleros. Uno de ellos es W Prague, prevista para septiembre, un hotel boutique de lujo de cinco estrellas que se encuentra en el antiguo edificio Art Nouveau del Grand Hotel Europa, en la Plaza Wenceslao. El establecimiento combinará el art nouveau del histórico edificio con las tendencias más actuales.

En el mes de diciembre abrirá sus puertas el hotel Fairmont Golden Prague, ubicado en el centro de la ciudad, en la calle Paríská, en el edificio del antiguo InterContinental Hotel Prague. Las nuevas instalaciones de cinco estrellas tendrán 297 lujosas habitaciones y suites, tres bares, tres restaurantes, un spa con piscina cubierta y piscina al aire libre e instalaciones para conferencias.

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS.

El panorama culinario de Praga suma a su oferta este año experiencias gastronómicas únicas que combinan los productos locales con los conceptos más innovadores.

El año 2024 comenzó con la apertura de 420 Restaurant, un local emplazado en una residencia del siglo XV de la Plaza de la Ciudad Vieja. Capitaneado por el reconocido chef de estrella Michelin Radek Kaspárek, Entre las inauguraciones más originales se encuentra también Fuze, que fusiona de forma creativa la cocina checa y asiática.

Una insólita combinación enclavada en un lugar igual de excepcional, el nuevo y sorprendente edificio Masarycka, diseñado por el estudio de arquitectura de la fallecida Zaha Hadid.

Los eventos y espacios gastronómicos también se sitúan a pie de calle y permiten conocer la mejor tradición culinaria local. En la zona de Náplavka, en la ribera del Moldava, se sitúa todos los sábados un animado mercado de productores, y en Praga 5 sorprende Manifesto Market Andel, un paraíso gastronómico y cultural con 15 restaurantes, una gran cervecería y un escenario musical.

UNA DE LAS BIBLIOTECAS MÁS BONITAS DEL MUNDO.

Además de recorrer las calles de Praga, hay otras visitas y experiencias que invitan a descubrir rincones secretos de la ciudad como la famosa Biblioteca Barroca, una de las bibliotecas más bonitas del mundo. Está situada en El Klementinum, un antiguo colegio jesuita que se puede visitar con un recorrido guiado.

El tour, que dura unos 50 minutos, además de pasar por la asombrosa biblioteca, permite a los viajeros subir a la Torre Astronómica y disfrutar de hermosas vistas de la Ciudad Vieja.

Para seguir recorriendo la ciudad, nada mejor que hacerlo en el Vintage Tram No 42, un histórico tranvía con el que se puede hacer un recorrido turístico para ver los monumentos más bonitos de Praga y contemplar las vistas del río Moldava de forma sostenible.

El tranvía opera diariamente de lunes a domingo, de 10 de la mañan a 6 de la tarde y los visitantes disponen de viajes ilimitados con un ticket de 24 horas que cuesta unos 14 euros.

Por su parte, los amantes del arte más contemporáneo y transgresor, pueden seguir la pista de la obra del artista checo David Cern por la ciudad y visitar sus dos nuevas esculturas: dos gigantescas mariposas cuyos cuerpos representan a aviones de combate Spitfire, los famosos cazas británicos de la Segunda Guerra Mundial, instalados en la fachada del edificio de los grandes almacenes Máj; y Lilith, una figura femenina gigante de 24 metros de altura situada en la calle Za Invalidovnou en el barrio de Karlín, que sostiene de forma simbólica el edificio residencial Fragment y cuya estructura gira 180 grados después de medianoche.

CENTENARIO MUERTE KAFKA.

Este 2024 es además una fecha clave en el calendario local porque se celebra el Centenario de la Muerte de Franz Kafka, el famoso escritor del siglo XX y autor, entre otros libros, de La Metamorfosis.

Vinculado estrechamente a la capital, será protagonista de interesantes visitas guiadas que llevarán a los visitantes a recorrer los callejones y rincones de la Ciudad Vieja, donde nació, y el Barrio Judío - Josefov para conocer desde cómo fue su infancia hasta su periodo de creación literaria.

Para conmemorar su legado literario, también se ha organizado Kafka2024, una serie de exposiciones, conciertos, y debates que rinden homenaje a su figura y su huella en la literatura universal y que se extiende también a otras ciudades de República Checha, Alemania y Austria.

Además, se han creado originales souvenirs, como postales, imanes y mapas ilustrados y se ha puesto en circulación un tranvía tematizado que ofrece recorridos regularmente por la ciudad.

Durante este 2024 se celebra también el Año de la Música Checa, en honor al 200 aniversario del nacimiento del famoso compositor checo Bedrich Smetana.

El programa, coordinado por la Filarmónica Checa, tiene como lema 'Somos música' y ofrece al público la ocasión de disfrutar tanto de las melodías clásicas como de otros géneros como el folk, el jazz y otros alternativos.Además de conciertos, también se celebran exposiciones, representaciones teatrales y performances.

Este año dentro del programa se encuentra también el festival Opera Nova, organizado por el Teatro Nacional, una muestra de ópera moderna tanto de origen checo como internacional que tendrá lugar en junio.