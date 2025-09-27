La Olmeda y la Tejada, visita obligada para vivir el esplendor de la época romana en dos yacimientos referentes

PALENCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los yacimientos de La Olmeda y La Tejada, en la provincia de Palencia, son dos "referentes" de la huella que el imperio romano dejó en este territorio, unos "yacimientos" con un alto reconocimiento por parte de arqueólogos y diferentes organismo que muestra "el esplendor de la época romana".

La Olmeda, en Pedrosa de la Vega, y La Tejada, en Quintanilla de la Cueza, apenas separadas por 30 kilómetros, ofrecen a quienes las visitan un importante legado romano y numerosos vestigios que dan cuentan de cómo se organizó el Imperio Romano.

De hecho, estos dos yacimiento están consideraros "piezas clave" para el turismo romano en España por su "singularidad, conservación, riqueza de sus mosaicos y monumentalidad", como es el caso de La Olmeda, una villa romana de grandes dimensiones, 4.400 metros cuadrados y 35 habitaciones, organizadas entorno a un patio central, con 1.450 metros cuadrados de mosaicos.

Entre ellos, La Olmeda, declarada Bien de Interés Cultural y con 50.000 visitas al año, atesora uno de los mosaicos que mejor se conservan en España en el que se narra el episodio de Aquiles descubierto por Ulises así como otras escenas de caza.

La Tejada, próxima al Camino de Santiago y también declarada BIC, es otra parada obligatoria donde se pueden contemplar magníficos" mosaicos así como conocer su sofisticado sistema de calefacción, el denominado 'hipocaustum', y las estancias en las que se puede ver el lujo y las comodidades de aquella época.

Un yacimiento sobre el que sobrevuela "un ambicioso" proyecto por parte de la Diputación de Palencia para revitalizar este espacio y ser "un referente patrimonial y turístico" de Palencia, que supondrá una inversión de unos cinco millones de euros y que cuenta con el apoyo de los fondos europeos Next Generation.

Se trata de dos de los principales atractivos turísticos de la provincia palentina, que ofrecen una visita conjunta a ambos yacimiento al precio de seis euros, y que se completa con la visita al Museo de la Villa Romana de la Olmeda, que se encuentra en Saldaña, en la iglesia de San Pedro.

Estos yacimientos no sólo ponen en valor la herencia romana de la Península Ibérica, sino que contribuyen a la proyección internacional del turismo arqueológico español y al desarrollo sostenible de la comarca en la que se asientan.

Dos paradas obligatorias en la provincia de Palencia para descubrir extensos mosaicos polícromos con escenas mitológicas, geométricas y de naturaleza, verdaderas obras maestras del arte romano, únicas en la península y perfectamente conservadas.

Dos espacios que son "buques insignia que conectan con el pasado y proyectan a Palencia hacia el futuro como destino turístico de primer nivel", como así lo ha asegurado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.

De hecho, la importancia de los vestigios y restos romanos que atesora Palencia centra el día de la Provincia, que se celebra este año el 27 de septiembre en Saldaña, bajo el lema 'Palencia, hereditas romana'.