Terror y adrenalina garantizados en la nueva temporada de Halloween de los parques de ocio españoles

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los parques de atracciones y de ocio españoles se transforman una temporada más en escenarios terroríficos durante la temporada de Halloween, ofreciendo una experiencia única y llena de adrenalina para los amantes del terror y la adrenalina. En ellos los visitantes pueden disfrutar de una completa propuesta de actividades, con nuevos pasajes de terror, sorprendentes espectáculos musicales y la mejor decoración tematizada para todos los públicos.

Del 2 de octubre al 3 de noviembre, Parque Warner se convierte en un escenario terrorífico con 32 días de experiencias inmersivas y cuatro noches exclusivas bajo el evento 'Halloween Scary Nights'. Estas noches, que se celebrarán el 11, 18, 25 y 31 de octubre, de 22:00h a 03:00 horas (con una noche extendida hasta las 05:00 horas el 31 de octubre), ofrecen la oportunidad de disfrutar del parque en un ambiente siniestro, solo apto para los más atrevidos.

La gran novedad de este año es el pasaje del terror 'La Monja', basado en la película de terror homónima. Ubicado en Movie World Studios, este nuevo pasaje transportará a los visitantes al espeluznante Monasterio de St. Carta, donde deberán enfrentarse a los horrores sobrenaturales que habitan sus ruinas. 'La Monja' promete ser una de las experiencias más aterradoras de la temporada, con una atmósfera cargada de tensión y sustos garantizados.

Además de 'La Monja', Parque Warner cuenta con otros siete pasajes del terror que estarán abiertos durante las Halloween Scary Nights. Entre ellos destacan 'IT Experience', inspirado en la obra de Stephen King, 'Expedientes Warren', 'Crime Alley: Night of Chaos', 'Arkham', 'La Maldición de Río Bravo' y 'La Llorona'. Cada uno de estos pasajes ofrece una experiencia diferente, desde el terror psicológico hasta el horror clásico, asegurando que cada visitante encuentre su mayor miedo.

El parque también ha preparado tres zonas de terror, donde más de 100 actores caracterizados como personajes espeluznantes invadirán el parque para sorprender a los visitantes. En 'Clowns to Kill', ubicada en DC Superhéroes World, los payasos asesinos acecharán en cada esquina. En 'Apocalypse: The Silence', en Movie World Studios, el caos y el miedo a lo desconocido dominarán la escena. Finalmente, 'Astaroth: Evil Trinity', situada en Old West Territory, presentará una terrorífica historia de pactos demoníacos y brujería.

Para los amantes de las atracciones, Parque Warner ha dispuesto que durante las Halloween Scary Nights, las principales atracciones también estarán abiertas. Entre ellas, destaca Batman Gotham City Escape, la primera atracción multi-lanzamiento en España, así como otras populares como Superman: La Atracción de Acero, La Venganza del Enigma, Shadows of Arkham y Stunt Fall.

El 31 de octubre, Parque Warner cerrará la temporada con un evento especial de Halloween, que contará con la actuación del DJ Nano, artista de música electrónica, quien pondrá el broche de oro a la fiesta más terrorífica del año.

OFERTA FAMILIAR PARA LOS MÁS PEQUEÑOS.

Pero no todo será terror en Parque Warner. El parque también ha preparado una oferta especial para los más pequeños, quienes podrán disfrutar de un Halloween más ligero y lleno de diversión.

El Pasaje del Bosque Animado es un encantador laberinto infantil ubicado en Cartoon Village, donde los niños deberán ayudar a restaurar las estaciones del año y enfrentarse a la malvada bruja Hazel. Este pasaje está diseñado para que los pequeños vivan la aventura de manera activa y participativa, sin perder el toque mágico y temático propio de la temporada.

A esta oferta se suman espectáculos familiares como 'Delirium Live Musical', un show que mezcla música y terror, y el colorido 'Día de los Muertos', que ofrece una celebración más festiva y visualmente atractiva del tradicional Halloween. También se llevará a cabo el 'Trick or Treat Party Parade', un desfile en el que los personajes más queridos del parque, como Bugs Bunny y el Pato Lucas, repartirán sustos en una atmósfera divertida.

PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID: MÁS TERROR Y ADRENALINA.

Del 5 de octubre al 3 de noviembre, el Parque de Atracciones de Madrid también se sumergirá en la temporada de Halloween con una propuesta llena de emoción y terror. El parque ha renovado su cartelera de espectáculos y pasajes del terror, asegurando una experiencia completamente nueva para los visitantes.

Este año, el parque cuenta con cinco pasajes del terror. A 'The Walking Dead Experience', disponible todo el año, se suman cuatro pasajes gratuitos: 'Asylum', 'El Templo de Shanarkai", 'El Viejo Caserón' y 'Nosferatu'. Cada uno de estos pasajes ofrece una experiencia única y escalofriante, desde la claustrofobia de un manicomio hasta los horrores góticos de los vampiros.

En cuanto a los espectáculos, Parque de Atracciones de Madrid ha preparado un nuevo show familiar, 'Nickelodeon Halloween Party', en colaboración con la famosa cadena infantil. Este espectáculo interactivo es ideal para las familias con niños pequeños, ya que combina diversión, música y participación del público. Además, el parque ha renovado el exitoso 'Scream Show', un espectáculo lleno de efectos especiales, bailes y actuaciones en vivo, que promete hacer temblar hasta a los más valientes.

Una de las zonas más esperadas en el Parque de Atracciones de Madrid es la Scare Zone 'Área 51'. Inspirada en los clásicos de terror y ciencia ficción de los años 80, esta zona convertirá al parque en un escenario de misterio y conspiraciones alienígenas. Mientras los visitantes recorren el parque, se encontrarán con aterradoras criaturas y personajes que pondrán a prueba sus nervios.

Además, el parque ofrecerá espeluznantes pasacalles y actuaciones a lo largo del día, con personajes temáticos que sorprenderán a los visitantes mientras disfrutan de las atracciones y la decoración especial de Halloween. Todos los shows, pasacalles y pasajes del terror están incluidos con la entrada al parque salvo The Walking Dead Experience, que tiene un coste adicional.

REALIDAD MIXTA Y TERROR SE UNEN EN PORTAVENTURA ESTE HALLOWEEN

La temporada de Halloween comenzó hace unas semanas en PortAventura World. Una nueva temporada que el resort tiene previsto prolongar durante más de 50 días, desde el 21 de septiembre al 10 de noviembre. Este año, el parque presenta un nuevo y emocionante pasaje del terror: 'La Leyenda del Rey Caníbal', ubicado en la atracción Angkor. Esta experiencia al aire libre invita a los visitantes a adentrarse en un templo maldito y enfrentarse a numerosos desafíos y sustos.

La tematización especial de Halloween envuelve todo el parque, creando un ambiente único y lleno de sorpresas. Además del nuevo pasaje, los visitantes pueden disfrutar de experiencias misteriosas como 'Hysteria in Boothill', la primera experiencia inmersiva de Realidad Mixta en un parque temático español. Esta innovadora atracción combina elementos reales y virtuales, sumergiendo a los participantes en un entorno paranormal.

PortAventura World ofrece una amplia variedad de espectáculos y pasajes del terror para todas las edades. Desde el musical 'Halloween Factory' hasta el pasaje infantil 'Truco o trato', pasando por clásicos como 'Horror en el Lago' y 'REC Experience', hay opciones para todos los gustos.

El desfile 'Halloween Parade' iluminará el parque con colores vibrantes y música festiva al caer la noche. Además, se hacen espectáculos itinerantes y animación de calle todo el día con muchos personajes célebres que recorren el parque dando entretenimiento continuo a los visitantes.