Gallego (IAG) califica como "un error" el análisis de Bruselas sobre la "competencia" en la fusión fallida de Air Europa

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, ha calificado como "un error" la forma en que Bruselas y la Comisión Europea analizó el impacto en la "competencia" que produciría la finalmente fallida fusión de Iberia con Air Europa.

Así lo ha manifestado durante la Cátedra Economía y Sociedad de la Fundación 'la Caixa' en una sesión de este lunes, en la que ha explicado que el problema es la forma en que "se analiza la competencia, es decir a nivel de ruta a ruta", lo que da lugar a "resultados equivocados".

"No tiene sentido que España no tenga un hub de un tamaño comparable con los grandes hubs europeos, porque hablamos mucho de la competencia a nivel local, pero la realidad es que es que miramos el problema en una determinada ruta, pero no tenemos una visión global", ha señalado al respecto.

Para Gallego, el resultado final de la operación es "una oportunidad perdida para España", aunque "no es el mayor de los problemas" para el 'holding' aéreo.

Estas declaraciones se producen una semana después de que el presidente y CEO de Iberia, Marco Sansavini, asegurara que la ambición de la compañía para crear hubs que puedan competir a nivel europeo "sigue idéntica" después de que la Comisión Europea no haya aceptado su propuesta de compra de Air Europa.

En esta línea, aseguró que hay "otros medios" para alcanzar su objetivo, entre los que ha señalado el crecimiento orgánico y 'otras partnerships' con operadores del sector, durante su intervención en la jornada 'World in Progress' organizada por el grupo Prisa.

En relación al SAF, Gallego ha destacado que la producción de este combustible de aviación supondrá una oportunidad de creación de riqueza y de empleo para España, ya que "puede convertirse en un centro de creación de SAF".

"La aviación española va a necesitar alrededor de cinco millones de toneladas de SAF al año en el 2050 y pensamos que España no solo podría producir esto, sino que podría convertirse en un exportador", ha añadido en su intervención.

Nuevamente, el consejero delegado ha pedido a los gobiernos que se comprometan con la creación de plantas de SAF en Europa. Esto contrasta con la realidad de Estados Unidos, según Gallego, que está invirtiendo en SAF y se están construyendo plantas para este fin.

El próximo 8 de noviembre IAG presentará sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del año, tras lograr un beneficio neto de 905 millones de euros en el primer semestre de 2024, que supuso un descenso del 1,7% con respecto a los 921 millones de euros del mismo periodo del año anterior.