Los mejores vinos y espumosos para triunfar en las comidas y cenas de Navidad

Los mejores vinos y espumosos para Navidad- JESSICA FADEL - UNSPLASH

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Navidad brinda la ocasión perfecta para descorchar emociones y llenar las copas de los mejores vinos y espumosos. Si estás buscando el perfecto para acompañar tus comidas y cenas navideñas, aquí te damos algunas ideas con las que triunfarás. Propuestas para todos los gustos -desde tintos a blancos y rosados con alma hasta burbujas que conquistan- para brindar, disfrutar y celebrar estos días como se merece.

Un buen tinto para acompañar las celebraciones de estos días es Malabrigo 2022 de Cepa21. Un vino de profundo color rojo picota con reflejos granates, que en nariz es intenso y complejo, mientras que en boca es sedoso y envolvente. Un tinto perfecto para llevar si te invitan a una comida e ideal para sorprender a los comensales para acompañar platos clásicos como asados, carnes rojas, guisos de caza o quesos curados.

Bodega 202 propone celebrar estas fiestas con Aistear 2016, un tinto 100% tempranillo, que se convierte en el compañero perfecto para las mesas navideñas de estos días al ser un vino intenso, desenfadado y de trago amable, cargado de una explosividad aromática fruto del mimo en la parcela y en la vinificación.

Otro tinto para elevar las comidas y cenas navideñas es el Habla Nº35, elaborado con Cabernet Franc y elaborado bajo principios de viticultura ecológica y 12 meses de crianza en barrica de roble francés. Un tinto con una expresión aromática intensa, fluido en boca y con un estilo sobrio y refinado. Un vino elegante, profundo y atemporal, ideal para compartir en momentos especiales o regalar a quienes aprecian la autenticidad en cada detalle.

Los que prefieran un vino blanco, Bodegas Godeval presenta su godello Re.Vi.Val. Un vino de tono amarillo con muchos reflejos verdosos, que es intenso en nariz con aromas a fruta de hueso, flores blancas, hinojo, laurel y menta. Equilibrado, sabroso, vibrante y muy frutal con manifiesta retronasal.

Desde González Byass proponen celebrar estas fechas familiares con una de sus novedades, Elisa, un vino blanco elegante y fresco, elaborado exclusivamente con la variedad Palomino Fino, procedente de la Viña Dulce Nombre del emblemático Pago de Carrascal. Vendimiado a mano y envejecido en botas de doble envinado, primero con Oloroso y, después, con Amontillado. Un blanco que marida a la perfección con mariscos, pescados, quesos suaves y platos de cocina mediterránea.

Y para los que prefieran brindar con un rosado diferente para estos días, Dehesa El Molinillo sugiere La Rous 2023, elaborado con cabernet sauvignon y con clara vocación gastronómica. Un vino de color asalmonado, que en nariz da notas de frutas como el melocotón de viña, pomelo rosa, limón, fresa y flores para ofrecer un rosado equilibrado, con una buena acidez, que es refrescante e ideal para estos días.

Otro rosado que no falla en estos días es Victoria de Bodegas Pariente, un vino netamente gastronómico de color rosa pálido, que en nariz es elegante e intenso, muy frutal, con notas de fresa, frambuesa, granada y mora y un final a pétalos de rosa y jazmín, mientras que en boca es equilibrado y untuoso, persistente y fresco, con notas de cereza. Un rosado que marida con los aperitivos, como ahumados y quesos suaves, pero también acompaña platos a base de pescado y marisco, así como ensaladas, pastas y arroces.

BURBUJAS PARA BRINDAR O ACOMPAÑAR UNA COMIDA O CENA

Para estas fechas, otra propuesta que no falla es el cava Bruant, que invita a disfrutar de la sostenibilidad y la autenticidad en cada copa para estas fiestas. La añada 2022, elaborada 100% con uva ecológica Pansa Blanca (Xarel·lo), la variedad emblemática de Alella, luce un color amarillo pálido y una burbuja fina y cremosa. Está elaborado 100% con uva ecológica de la variedad Pansa Blanca (Xarel·lo), la variedad emblemática de Alella. Un cava gastronómico con un perfil fresco y versátil con aromas de fruta blanca e hinojo y toques salinos. Un espumoso ideal para aperitivos, marisco y pescado, arroces, carnes blancas y quesos.

Una de las novedades de este año en Bodegas Muga es su cava Conde de Haro Blanc de Blancs Millésimé 2018, un espumoso excepcional elaborado exclusivamente con Chardonnay procedente del Valle del Oja, sobre suelos arcillo-calcáreos. Tras más de 70 meses de crianza en botella, se tiene un cava de burbuja fina y elegante, con con aromas intensos de frutos secos tostados, cítricos frescos y sutiles notas de mantequilla, y que en boca es estructurado y cremoso, con una acidez vibrante y equilibrada, ofreciendo un final largo, mineral y lleno de complejidad.

Una propuesta diferente es Pandemonium Blanco de Blancas, el espumoso riojano de Compañía de Vinos Vintae, elaborado por el método tradicional principalmente con viura. Un espumoso con una acidez pronunciada, que es redondo, armonioso y largo, con una tensión que invita a brindar una y otra vez y más en estas fiestas, ya que es una joya para disfrutarlo en la mejor compañía.

Otra burbuja nacional para disfrutar estas fechas es Mar de Frades Brut Nature, el primer espumoso elaborado mediante el método tradicional con 10 % uva Albariño dentro de la D.O. Rías Baixas. Un vino que representa la fusión perfecta entre tradición e innovación, de color amarillo dorado alimonado, mientras que en nariz destacan aromas de agua de mar, eucalipto, frutas blancas y notas de pan tostado y almendra. Además, su versatilidad gastronómica lo convierte en el compañero perfecto tanto para aperitivos desenfadados como para la alta cocina, desde mariscos frescos hasta guisos marineros llenos de sabor.

Mientras que los que prefieran disfrutar de un aperitivo navideño, nada mejor que hacerlo con Lustau vermut rojo, que tiene como base dos excepcionales vinos de la casa como es su amontillado, complejo e intenso, y un Pedro Ximénez, dulce y sedoso. De esta combinación y una cuidada selección de 10 botánicos infusionados por separado, surge este equilibrio perfecto que da un vermut con notas cítricas y herbáceas sobre un fondo de madera, que es sedoso, suave y sabroso en boca. Perfecto para disfrutar de su espíritu navideño en un vaso ancho con hielo y una corteza de naranja.