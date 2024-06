Álex González y Marta Hazas presentan 'Desde el mañana',un thriller sobrenatural "que conecta pasado, presente y futuro"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 12 de junio, Disney+ estrena el thriller sobrenatural ‘Desde el mañana’. La ficción, creada por Daniel Écija (‘4 Estrellas’, ‘Estoy Vivo’, ‘Cristo Rey’) está protagonizada por Álex González, Marta Hazas, Gabriel Guevara y Denisse Peña, que definen la serie como una propuesta arriesgada pero a la vez familiar que propone al público una historia de ciencia ficción "que conecta pasado, presente y futuro".

"Yo creo que el punto fuerte es que es un thriller que engancha, que tiene un tono muy especial y muy acorde para ver en familia", resalta Hazas en una entrevista concedida a Europa Press. En ‘Desde el mañana’, la intérprete encarna a Gabriela, una mujer que descubre un extraño mineral en la despensa de su casa y que al tocarlo le muestra fragmentos del futuro, en particular, la inminente muerte de su hija.

"Si ves que te va a pasar algo bueno igual no quieres seguir viendo tanto, por si acaso, pero al ver que lo que te pasa no es bueno para ti, intentas modificarlo como sea", expone la actriz, explicando por qué en la serie las visiones proféticas son algo que ejerce tanto rechazo como atracción. Al respecto, Guevara resalta la importante dimensión del personaje de Hazas como madre: "Creo que cuando la vida de tu hijo está en juego, lo das todo".

González admite que, en general, el futuro despierta ansiedad "porque es algo nuevo". "El hombre tiene miedo a lo desconocido", afirma el acto que coincide en que esta sensación es universal aunque reflexiona sobre si quizá es más común hoy en día, en un momento en el que la sociedad "va mucho más rápido" que hace 20 años.

"Es cierto que ahora es ansiedad por el resultado inmediato. Creo que eso nos está poniendo a todo el mundo en un estrés en nuestras profesiones, en nuestra vida cotidiana...", aporta Hazas. La actriz añade además que hoy en día se persigue un éxito que se vea, "rutilante".

"Quizás antes tenías más tiempo para dejar que emergiera algo en el proceso, por ejemplo en nuestro trabajo estabas ocho meses haciendo una temporada de trece capítulos, metido en un plató, en una burbuja con tu equipo y luego se estrenaba, pero tenías tiempo de hacer el proceso y ahora está muy próximo el proceso con el resultado. No hay tiempo de germinar nada", razona González.

En esta misma línea, ambos intérpretes señalan que, con las redes sociales el feedback es inmediato, de forma que casi parece que estén "haciendo teatro". "La parte positiva es que permite ver rápidamente, estar en contacto con el público", añade el actor de producciones como ‘Vivir sin permiso’ o ‘El príncipe’.

González prosigue diciendo que "hay que darle al público lo que le gusta, pero con un plus que no se espera". "Hay muchos factores que yo creo que van a conectar muy rápido con el público y algo más que el público no espera pero que le va a encantar, que yo creo que es este halo de magia que tiene este proyecto que no tienen otros", adelanta.

FICCIÓN ESPAÑOLA Y PLATAFORMAS DE STREAMING

Con ingredientes como un mineral que provoca visiones del futuro, ‘Desde el mañana’ es una serie que se adentra en un género fantástico que no ha sido muy explotado en el mercado audiovisual español. Guevara lo achaca al presupuesto, destacando el trabajo de postproducción detrás de la serie. Peña opina que una propuesta del género es "más arriesgada", más difícil y requiere más tiempo. "Proyectos así, igual sin una plataforma tan grande detrás no podrían hacerse", sugiere la actriz.

Hazas defiende que "la ficción española goza de muy buena salud" desde hace varios años. La intérprete valora las plataformas de streaming como un "escaparate mundial" y resalta especialmente la exportación a los países hispanohablantes. "Eso siempre lo han hecho muy bien los americanos, australianos, ingleses... que entre ellos tenían como un mercado y nosotros no sé por qué estábamos desaprovechándolo con la cantidad de millones de hispanohablantes que somos", argumenta.

‘Desde el mañana’ llega a Disney+ con sus ocho episodios este miércoles 12 de junio. Junto a los mencionados Hazas, González, Peña y Guevara, completan el reparto de la ficción Ramón Barea, Pablo Derqui, Cristina Marcos, Ana Fernández, Nuria Herrero, Jaime Zatarain, Valeria Alonso, Pino Montesdeoca, Amets Otxoa y Clara López, entre otros.