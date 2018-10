Amazon presenta Six Dreams, una docuserie protagonizada por estrellas de La Liga

Actualizado 06/03/2018 16:24:00 CET

Amazon Prime Video estrenará Six Dreams, la primera docuserie española. La producción mostrará la trayectoria de seis protagonistas de la liga de fútbol española durante la temporada 2017-2018. La competición es conocida mundialmente y presume de tener a los mejores jugadores y los mejores clubs del mundo.

En colaboración con LaLiga y MEDIAPRO, esta nueva serie permitirá a los usuarios de Prime Video echar un vistazo entre bastidores a la famosa liga de fútbol española a través de tres de sus jugadores, dos miembros del cuerpo técnico y un presidente de club mientras avanzan por la próxima temporada.

Junto a Saúl Ñíguez (jugador del Atlético de Madrid); Iñaki Williams (jugador del Athletic Club de Bilbao); Andrés Guardado (jugador del Real Betis Balompié); Amaia Gorostiza (presidenta del SD Éibar); Eduardo Berizzo (ex entrenador del Sevilla FC) y Quique Cárcel (director deportivo del Girona FC) los espetadores de Prime Video podrán conocer la mirada más íntima del mundo deportivo, además de descubrir qué es lo que se necesita para formar parte de una de las competiciones más famosas del mundo.

Cada uno de los participantes proviene de un equipo diferente y ofrece un punto de vista único de los retos diarios a los que se enfrentan en el mundo del fútbol de élite.

"LaLiga es uno de los eventos televisados más emocionantes del mundo, con los mejores jugadores, los mejores clubes y estadios increíbles repletos de fans de todo el mundo", declaró Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Six Dreams demuestra la creciente apuesta de Amazon Originals por programas de deporte y entretenimiento, incluyendo las dos series de All or Nothing; New Zealand All Blacks; Grand Prix Driver, una docuserie sobre el Manchester City y la retransmisión en directo de los partidos de la NFL en Thursday Night Football, así como las ATP Next Gen Finals.