Aura Garrido y Lucía Guerrero ('Santuario'): "Solo cuando nos llevamos casi a la extinción nos planteamos la ética"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 22 de diciembre llega a Atresplayer 'Santuario', adaptación del pódcast homónimo creado por Manuel Bartual y Carmen Pacheco. En sus ocho episodios la serie explora, en clave de thriller, un futuro distópico en el que parece que la ciencia evoluciona más rápido que la ética, algo que las protagonistas, Aura Garrido ('El inocente', 'El Ministerio del Tiempo') y Lucía Guerrero ('Bienvenidos a Edén', 'Perdóname, Señor'), temen que pueda pasar en el mundo real.

"Es un tema que me aterra bastante y no solo la ética relacionada con la ciencia, sino en general en la sociedad. A veces me asusta un poco pensar que parece que solo cuando nos llevamos casi a la extinción nos planteamos la ética", ha expresado Garrido en una entrevista concedida a Europa Press.

Por su lado, Guerrero remarca que es "fundamental" abordar el tema con "muchísimo respeto". "Y creo que ahí está la diferencia en cómo evolucione todo esto de la tecnología, la inteligencia artificial, la ética que haya detrás, la regulación, el uso que hagamos nosotros ¿no? Porque están los creadores y estamos nosotros, que también tenemos que ser conscientes de cómo nos involucramos con la tecnología", reflexiona.

En este sentido, la intérprete expone la necesidad de que haya limitaciones en cuanto al desarrollo tecnológico y el uso de la IA en ciertos campos. Su compañera de reparto señala además los debates que se van generando al respecto y la labor de muchos expertos, "desde filósofos hasta científicos" que están "alertando sobre los posibles peligros y abriendo la puerta a la regularización y legislación".

Y si la IA y el desarrollo tecnológico son un tema recurrente en la ciencia ficción, también lo es el de la crisis climática. 'Santuario', presenta un mundo donde las mujeres tienen que recluirse en un centro libre de contaminación para pasar sus embarazos de forma segura para ellas y para los bebés. Pero a pesar de su papel en numerosos futuros distópicos, las actrices piensan que, en el mundo real, no se le da a la crisis climática la importancia que merece.

"Leo muchas noticias que me dan mucho terror, la verdad y creo que todos tenemos que preguntarnos qué hacemos con esto, pero creo que más allá de nosotros como ciudadanos hay otro estrato político, empresarial, de industrias, que también tiene que formar parte de la conversación", señala Garrido.

UNA SERIE PARA REFLEXIONAR

Por oscuro que sea el futuro alternativo que la ficción explora, las actrices reflexionan sobre si, desgraciadamente, podría ser plausible. "Asusta y ya hemos visto cómo la realidad supera la ficción muchas veces y desde luego te deja un poso y te hace reflexionar", comenta Guerrero.

En todo caso, ambas intérpretes parecen preferir centrarse en dilemas y situaciones actuales, más que en escenarios especulativos, como es el caso de los derechos que tendría una IA tan evolucionada que pudiese llegar a sentir, un dilema presente en muchas obras de ciencia ficción. "Yo creo que antes deberíamos plantearnos los derechos de los humanos, o sea que estaría bien resolver ese tema antes de pasar a las inteligencias artificiales", observa Garrido.

Por otro lado, teniendo en cuenta que uno de los grandes temas que aborda 'Santuario' es la maternidad, la actriz de 'El Ministerio del Tiempo', señala que "por primera vez desde hace un tiempo, todos estamos empezando a preguntarnos qué queremos más allá de qué se espera de nosotros". En este sentido, Garrido apunta que actualmente "está habiendo debates con la maternidad" cuando antes "era algo que se daba por sentado".

"En el futuro, tras el desastre climático, las mujeres pasan sus embarazos en el Santuario, una enorme cúpula diseñada para evitar que la contaminación del aire afecte a la gestación. Allí viven en paz, cuidadas y relajadas, lejos de su familia y del resto de la sociedad. O al menos eso les han dicho siempre. La llegada de Pilar a este centro sacará a la luz la verdad que oculta el Santuario", reza la sinopsis oficial de la serie.

'Santuario' es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Pokeepsie Films (Banijay Iberia). Álex de la Iglesia y Carolina Bang ejercen de productores y Montse García, Rodrigo Ruiz-Gallardón y Lucía-Alonso-Allende, de productores ejecutivos. Junto a Garrido y Guerrero, completan el reparto de la ficción Jaime Ordóñez, Mélida Molina, Alba Ribas, Songa Park, Nina Minelli, Eve Ryan, Blanca Valletbó, Joan Sentís, Juan Viadas, Borja Luna, Godelieve Van Der Brandt, Melina Matthews y Manu Fullola, entre otros.