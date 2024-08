Chicote promete emociones fuertes en la nueva Pesadilla en la cocina: "Rozamos una agresividad que no debería estar ahí"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes 3 de septiembre, 'Pesadilla en la cocina' regresa a La Sexta con el estreno de la primera entrega de su novena temporada. Alberto Chicote, presentador y estrella del exitoso programa, promete emociones fuertes en esta nueva tanda de episodios, asegurando que han vivido "momentos muy tensos, rozando una agresividad que nunca debería estar ahí" mostrando de nuevo la cara oculta de la hostelería española.

"Uno de los problemas que más me encuentro es ese estado de desánimo, de desinterés, de falta de capacidad de esfuerzo, de trabajo, de tirar un poco para adelante. Es algo recurrente y que se hace un poco cuesta arriba cuando lo encuentras", asegura el chef en una entrevista concedida a Europa Press al referirse a los problemas más frecuentes que encuentra en los establecimientos a los que acude.

No obstante, a pesar de que esta sea la tónica habitual en los episodios de 'Pesadilla en la cocina', el protagonista del programa no cree que sea algo extrapolable a la totalidad del sector en España: "No sería justo ni correcto meter a todos los restaurantes en el mismo saco. Hay muchísima gente que hace un gran trabajo, y sigo pensando que son mayoría".

Chicote atribuye el "factor de enganche" del programa a que, a pesar de que el formato siempre sea el mismo, en el que "un establecimiento reclama ayuda porque su futuro es tremendamente incierto, o cierto al desastre", destaca que "cada uno de los episodios es diferente". Esto se debe, en palabras del chef, a que "cada local tiene su problemática, cada grupo de personas que están allí tiene su idiosincrasia" y desde el equipo de producción tienen que "afrontarlo entendiendo cada uno de los negocios tal y como son".

Con esta novena temporada, que el presentador describe como "una de las mejores que hemos rodado nunca", 'Pesadilla en la cocina' afronta una nueva entrega tras doce años en antena, para adentrarse de nuevo en las entrañas de la hostelería y poner en valor la disciplina y formación que requiere el sector. Aunque acumule más de 100 episodios, Chicote menciona que siempre "intenta retraerse en el tiempo" y "ver cada programa como si fuera el primero", intentando "mantener la empatía y el ánimo que desde el principio" ha movido a todo el equipo del 'reality'.

ADAPTARSE O PERECER

Sobre los nuevos hábitos que los consumidores han adquirido a raíz de la pandemia o los nuevos modelos de negocio que amenazan a la establecida hostelería tradicional, Chicote es claro: "Nos hemos ido adecuando siempre a las necesidades del público. La sociedad cambia, los hábitos de consumo cambian y los negocios cambian. O aprendes a hacer lo que demanda el cliente o se irá a otro sitio".

El compromiso del chef con los restaurantes que se prestan a la ayuda que ofrece es total. "Desde el primer momento en el que piso ese establecimiento, ese negocio para mí es mío, y tengo que sacarlo adelante como sea", asegura. Tras una semana de trabajo y grabación, el presentador vuelve a dejar todo en manos de su dueño y empleados, a los que advierte: "Si sigues haciendo lo mismo que hacías hasta ahora, te va a pasar lo mismo que el primer día. Cambia tu manera de pensar y de actuar, y verás como después de un esfuerzo importante siempre hay un premio".

En varias ocasiones, los intentos de Chicote por reflotar algunos establecimientos no han llegado a dar frutos, obligando a sus propietarios a echar el cierre. Cuando una noticia de este tipo llega a sus oídos, el chef declara que "se hace muy duro" y siente "mucha pena", sobre todo "por toda la gente que está trabajando allí, que no tendrían que haber pasado por ese mal trago". A pesar de los sorprendentes y en ocasiones desagradables métodos culinarios que los restaurantes de 'Pesadilla en la cocina' acostumbran, el cocinero señala que "todos los negocios se abren con una ilusión y con unas ganas para que todo vaya de maravilla".

El primer episodio de la novena temporada del programa se estrenará el martes 3 de septiembre a las 22:45 en La Sexta. Chicote acudirá al rescate del Nicasso, un restaurante barcelonés especializado en comida mediterránea que esconde una maraña de problemas en su cocina. La falta de limpieza, el constante griterío y las cucarachas que asolan la cocina son tan solo unas de las muchas dificultades ante las que el experimentado chef tendrá que hacer frente para resucitar este establecimiento a la deriva.