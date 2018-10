Clint Eastwood y Yasujiro Ozu protagonizan las novedades de Filmstruck en agosto

Actualizado 01/08/2018 16:22:33 CET

Filmstruck presenta sus novedades para el mes de agosto que incluye las nuevas colecciones como American Masters: Clint Eastwood, una selección de Mockumentaries (falsos documentales) o la colección Yasujiro Ozu. Además, incorpora grandes joyas cinematográficas como Reservoir Dogs de Quentin Tarantino o Cube de Vincenzo Natali.

La plataforma rinde homenaje a Clint Eastwood el próximo 3 de agosto con tres películas pertenecientes a su época de esplendor como director: la década de los 90 y los inicios del siglo XXI. La colección incluye el thriller Deuda de sangre (2002), el drama judicial Medianoche en el jardín del bien y del mal (1997) y la inolvidable Los puentes de Madison (1995) que Eastwood coprotagoniza junto a Meryl Streep.

También el 3 de agosto los usuarios de Filmstruck tendrán a su disposición tres mockumentaries: Un poderoso viento (2003), Very Important perros (2000) y Taxi Teheran (2015).

Otra de las grandes novedades de agosto tiene como protagonista al legendario cineasta japonés Yasujiro Ozu. Filmstruck ha seleccionado cuatro de sus mejores obras, El sabor del sake (1962), Primavera tardía (1949), Buenos días (1959) y Cuentos de Tokio (1953). Un póquer de lujo que refleja fielmente la idiosincrasia de la sociedad japonesa a través de la familia y que estarán disponibles en la plataforma a partir del 31 de agosto.

También en agosto llegan a Filmstruck títulos de renombre como Reservoir Dogs, el primer filme de Quentin Tarantino; la opera prima como director de Steve Buscemi Trees Lounge (1996) y la película de culto Cube (1997) dirigida por Vincenzo Natali.

Los calores del verano no disuaden de su cita mensual a la selección de The Criterion Collection, que en agosto incorpora a su sección el thriller francés Los ojos sin rostro (1960); el documental Haxan: La brujería a través de los tiempos (1922), dirigido por Benjamin Christensen; el drama nominado al Oscar Hiroshima, mon amour (1959); Los inútiles (1953), Giulietta de los espíritus (1965), La Dolce Vita (1960), todas ellas del aclamado director italiano Federico Fellini.

También se unen a la colección Buenos días (1959) y Cuentos de Tokio (1953) ambas escritas y dirigidas por Yasujiro Ozu; Madame de...(1953) de Max Ophüls; el filme de terror dirigido por Roman Polanski Repulsión (1965), Salesman (1968) y la comedia japonesa Tampopo (1985), de Juzo Itami.

Tres son las obras que componen le selección Metacinematografía: el cine dentro del cine, que muestran las claves de hacer películas a traves de Boogie Nights (1997), El aficionado (1979) y La noche americana (1973).

A partir del 10 de agosto, Filmstruck incorpora a su oferta la colección Pasaporte a Irán que incluye los filmes Buda explotó por vergüenza (2008), Copia certificada (2010), Taxi Teherán (2015) y El sabor de las cerezas (1997). Ese mismo día, la plataforma presenta la colección Bff: No sin mis amigos con The Last days of Disco (1998), Diner (1982), Barcelona (1994), Gran miércoles (1978) y Solteros (1992).

El 17 de agosto será el turno con doble ración del lucido director de falsos documentales Christopher Guest que incluye Un poderoso viento y Very Important perros.

Y el 24 de agosto llega a la plataforma el cine romántico y aventura policiaca con la colección Amantes en fuga que la protagonizan La huida (1972), Malas tierras (1973), el clásico Bonnie & Clyde (1967), Los asesinos de la luna de miel (1969), Weekend (1967), Buffalo '66 (1998) y Un lugar en ninguna parte (1988).