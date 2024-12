Álex de la Iglesia aúna venganza y corrupción en '1992': "Allí empezó todo y no seguimos muy distintos"

De la Iglesia aúna venganza y corrupción en '1992': "Allí empezó todo y, desgraciadamente, no seguimos muy distintos" - EUROPA PRESS

- "Sigue habiendo machirulos de copa y puro", dice Marián Álvarez que protagoniza la serie junto a Fernando Valdivieso

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 13 de diciembre Netflix estrena '1992', la nueva serie de Álex de la Iglesia. Con un guión que firma junto a Jorge Guerricaechevarría, su colaborador habitual, y Pablo Tebar ('Pollos sin cabeza') el cineasta recupera un momento icónico de la historia reciente de España, la Expo de Sevilla, como telón de fondo de un incendiario thriller "muy de género" con ritmo endiablado protagonizado por Marián Álvarez y Fernando Valdivieso en el que crimen, venganza y la incipiente "cultura del pelotazo" y corrupción política se dan la mano. "Allí empezó todo y ahora, desgraciadamente, no seguimos muy distintos", apunta el cineasta que dide tener en mente una secuela ambientada en los Juegos Olímpicos de Barcelona.

En sus seis capítulos '1992' sigue los pasos de Amparo (Álvarez) una mujer decida a descubrir toda la verdad después de que su marido muera en una misteriosa explosión y junto a su cadáver calcinado aparece un muñeco de Curro, la mascota de la Expo 92. Con la única ayuda de Richi (Valdivielso), un expolicía alcohólico amigo del fallecido, se adentrará en una intrincada trama de corrupción mientras siguen sacudiéndose asesinatos con el mismo macabro patrón.

Y es que, además de la Expo, de las Olimpiadas de Barcelona y de esa imagen de entusiasmo colectivo y afán de modernidad que se trasladaba al exterior, la España de principios de los 90 era también la España del pelotazo, de los primeros grandes casos de corrupción política. "Allí empezó todo y ahora, desgraciadamente, nos seguimos muy distintos", reflexiona el director en una entrevista concedida a Europa Press. "La serie entronca con eso, realmente, ¿no? Esos flashbacks nos llevan a toda esa cultura del pelotazo", apostilla Álvarez que incide en que, en cuestiones como la corrupción, el país no ha cambiado mucho.

"Y cómo se aprovechan de cualquier evento que surge en el país, unas Olimpiadas, una Expo... lo que sea. Bueno, se aprovechan hasta de la pandemia, así que cómo no se van a aprovechar de algo lúdico y festivo en el que se mueve tanto dinero", dice la ganadora del Goya a mejor actriz por 'La herida'.

"Yo creo que es una cosa cultural que llevamos en la sangre, esta cosa del caciquismo, de favorecer a alguien. Es una cosa lamentable, pero sigue existiendo", destaca Valdivieso. En este sentido De la Iglesia destaca que para él era muy importante reflejar todo eso en la trama de '1992'.

"Cuando estás viendo una serie, lo que quieres es que te ayude a entender el presente, no el pasado. Y aquí lo que buscaba es que cuando estás viendo eso, de pronto digas: 'Dios mío, está hablando del lugar en donde vivo, de personas que conozco o de las que me representan'", apunta el cineasta que cree que estas reflexiones "funcionan mucho mejor" presentadas través de la ficción y reposadas con el paso de los años.

"Es que con el tiempo te distancias, ves las cosas desde fuera y entonces pueden parecer más o menos terribles, las puedes cosificar. Pero ahora, en este momento, estamos viviendo un poco lo mismo. Cuando veamos con distancia estos años, también descubriremos cosas que antes no sabíamos", dice el director de 'El Día de la Bestia', 'El Bar' o 'Las brujas de Zugarramurdi'.

"SIGUE HABIENDO MACHIRULOS DE COPA Y PURO"

Los que también, tal y como muestra la serie en las dos líneas temporales en las que se desarrolla '1992', siguen perviviendo inamovibles y ajenos a la evolución de los tiempos, son "ese grupo de hombres de copa y puro" y su machismo rancio. "Sí, están aquí y quería mostrarlo porque es verdad que continúan", sentencia De la Iglesia. "Yo creo que son generaciones que se tienen que terminar y con las nuevas generaciones habrá un relevo también de pensamiento y una evolución, ¿no?", apunta Valdivieso.

"Sigue habiendo machirulos de copa y puro, por desgracia", lamenta Álvarez que señala que sí hay cosas en las que "hemos evolucionado" en ese sentido. "Mira, simplemente que en una serie la protagonista sea una mujer de más de 40, en aquellos años era impensable. Por ese lado igual hemos avanzado, pero poco a poco, gracias al feminismo y todo lo que estamos consiguiendo, hay un largo camino por recorrer", reflexiona.

"A ver, vivimos en el mejor de los presentes, en el mejor de los mundos posibles, como decía Leibniz", apunta De la Iglesia citando al filósofo alemán para apuntar su alegato en contra de la nostalgia a la que se refiere como "un error o una enfermedad". "Estar pensando en el pasado como un mundo mejor no funciona. Si no sabes vivir tu presente, no sabes vivir ningún momento, en ninguna época... en ningún lugar estarías bien", explica el director ganador del Goya por 'El día de la bestia' que cree que, lejos de restar, los avances tecnológicos aportan "más oportunidades de controlar lo que nos ocurre o lo que ocurra a nuestro alrededor".

"1992: BARCELONA"

"Y desde luego tenemos Internet que de lejos de ser un problema, como lo quieren ver algunos, es el mayor descubrimiento de la historia, la mayor herramienta de comunicación que jamás hubiéramos soñado. Ahora todo el mundo tiene una voz y podemos poner en contacto con cualquier persona en un segundo. Es flipante. Desde ese punto de vista, creo que vivimos un momento privilegiado", sentencia el cineasta que abre la puerta al regreso de Amparo y Richi.

"Tengo un un plan. Me encantaría que se hiciera '1992: Barcelona'", revela De la Iglesia que destaca que en aquella época la Ciudad Condal era "la representante de la modernidad, de lo moderno y de lo nuevo". "También tiene su historia. Hay cosas muy divertidas que contar y muy terribles. Tengo a Cobi y tengo unas Olimpiadas en las que estaba Freddie Mercury, que murió poco después... Había ambientazo", se limita a adelantar.