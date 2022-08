Peter Gould, sobre el final de 'Better Call Saul': "Nunca pensé que podríamos igualar a 'Breaking Bad'"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El final de 'Better Call Saul' se acerca. El decimotercero y último episodio de la sexta temporada se estrena este martes 16 de agosto a las 22:30 horas en Movistar Plus+. La serie creada por Vince Gilligan y Peter Gould superará así en número de episodios a su predecesora 'Breaking Bad'. La ficción protagonizada por Bob Odenkirk ha conseguido lograr un prestigio similar al que tuvo la producción original, algo que sus creadores "jamás" hubieran previsto. "Nunca pensé que podríamos llegar a igualarla", declara Gould.

La sexta temporada llega a su fin con el capítulo 13 de la sexta temporada, titulado 'Adiós, Saul'. Será el final del viaje de transformación de Jimmy McGill (Odenkirk) en el abogado criminal y buscavidas Saul Goodman y de cómo paso del cártel a los tribunales. "Este último episodio es la culminación de todo el trabajo que hemos hechos en todos estos años y no puedo estar más satisfecho. Tiene una combinación de tonos que deja un cúmulo de sensaciones que son difíciles de describir", explica el guionista y creador de 'Better Call Saul' en una entrevista concedida a Europa Press.

'Adiós, Saul' está escrito a solas por Gould, quien también dirige el capítulo, un reto que supuso un "quebradero de cabeza" al ser el desenlace definitivo de la ficción producida por AMC. "Estaba extasiado de emoción y el resultado me ha dejado muy entusiasmado con lo que he hemos hecho y hacia dónde van a ir los personajes. Ha sido toda una lucha interna este episodio en concreto, me provocó auténticos dolores de cabeza, pero no puedo estar más satisfecho con cómo ha salido", manifiesta el creativo.

"QUISIMOS QUE SAUL ENCONTRASE SU PROPIO CAMINO"

Gould considera que si el spin-off ha logrado llegar a su predecesora ha sido porque siempre se concibió como una producción diferente. "Jamás pensé que pudiéramos alcanzar a 'Breaking Bad' y sigo creyendo que la serie protagonizada por Bryan Cranston fue algo único en la vida y haber formado parte de ello fue un honor para mí. Me sentí como si estuviera formando parte de The Beatles. Así nunca consideré que 'Better Call Saul' fuese a tener un apoyo similar a lo largo del tiempo", expone.

"Veo a 'Better Call Saul' como una serie muy diferente y esas siempre fueron nuestras intenciones. Eso fue una de las cosas que más me asustó cuando comenzamos su producción: tener la tentación de querer superar a 'Breaking Bad'. Nunca barajamos esa posibilidad y creo que hemos ido por buen camino. Tanto nosotros como creativos, como el equipo de guionistas y el reparto, sentíamos que debíamos hacer algo distinto", continúa.

A pesar del reconocimiento obtenido tanto 'Breaking Bad' como 'Better Call Saul', Gould no quiere aventurarse a ver cuál será el legado de ambas producciones en el futuro. "Solo puedo decir que, en el caso de 'Better Call Saul', tiene la ventaja singular de tocar diferentes géneros, puede ser una propuesta de acción, una comedia, un drama, es camaleónica y muy flexible, lo suficiente como para que nos atreviésemos a experimentar distintos enfoques de cámara", señala Gould, remarcando que "echará en falta" el equipo creativo y técnico que ha habido tras la ficción.

"NO CIERRO LA PUERTA A VOLVER"

"Lo más importante para mí y lo que más me ha dejado huella en todos estos años es toda la gente con la que he trabajado. Estoy hablando, por supuesto, de los actores, de los directores, de los técnicos, pero, especialmente de los guionistas. En estos años, recuerdo cómo nos juntábamos todos en la sala de guionistas, hablando sobre los protagonistas y demás personajes, pensando en ellos, en lo qué dirían en tal escena. La experiencia de estar alrededor de un grupo de personas para hablar sobre la dirección de una serie es fascinante, puesto que se forma grupo. Eso es lo que más voy a echar de menos", continúa.

Gould asegura que, a corto plazo, no tiene pensado volver a entrar en el universo de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'. "Ahora mismo, quiero tomarme un descanso. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho, pero necesitamos cerrar esta etapa. En mi caso, quiero enfocarme en otros proyectos y me consta que Vince [Gilligan] también", argumenta, aunque no descarta completamente entrar en otra producción relacionada con ambas ficciones. "Jamás digas nunca. Así que no cierro ninguna puerta", concluye.

'Adiós, Saul', el episodio 13 de la sexta temporada y 63 de 'Better Call Saul' en general, se podrá ver en Estados Unidos este lunes 15 de agosto, en AMC y AMC+. En España, podrá verse a las 22:30 horas en el canal Series 2 de Movistar Plus+, dial 32.