Salvados presenta su nueva temporada con Supersubmarina, casos de acoso sexual y el lado oscuro de las redes sociales

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 15 de septiembre, a partir de las 21.25 horas, Salvados regresa con nueva temporada a laSexta. El programa conducido por Gonzo abordará diversos temas en su nueva etapa entrega, desde una desaparición vinculada a un caso de acoso sexual, hasta el lado oscuro de las redes sociales, pasando por la nueva vida de los miembros de Supersubmarina tras su terrible accidente.

"Siempre nos hacemos la pregunta: '¿Qué tenemos que hacer para no hacer lo que hacen los demás?'. Esto no nos lleva a hacer cosas a lo loco, sino a hacer lo que no hacen los demás sabiendo que somos Salvados. Este nombre obliga a mucho, sobre todo, a respetar al espectador", ha explicado Gonzo en rueda de prensa.

"Nosotros lo que hemos pretendido es contar historias para que, aunque a ti no te pase eso, nos permitan desentrañar las cuestiones que nos afectan a todos como miembros de la sociedad", ha agregado el presentador.

La nueva temporada arranca contando la historia de Mari Carmen Fernández, que trabajaba como camarera durante una expedición a bordo de un barco del CSIC y desapareció. Nunca se encontró su cuerpo, tan solo su diario personal, en el que relataba haber sido víctima de acoso sexual en la nave. "Lo que contamos es un problema social, pero, escuchando al marido de Carmen, escuchando a su cuñada y escuchando a su mejor amiga, nos damos cuenta de las consecuencias que tienen en el día a día ciertas situaciones", ha argumentado Gonzo.

"Lo que pretendemos es ver cómo una empresa, en este caso, el CSIC, podría haber ayudado a una familia, simplemente con algo muy sencillo, que es la empatía", agrega. El periodista señala que uno de los objetivos de esta temporada es recoger historias de primera mano, contadas por sus protagonistas. "¿Podemos contar las historias a través de sus protagonistas? ¿Sí? Pues entonces, las hacemos", dice. "Cuando entras con las personas que las sufren, es cuando humanizas esa historia", añade.

Dos entregas de la temporada indagarán en la cara más oscura de las redes sociales, retratando el trabajo de los moderadores de contenido. "El problema de esta gente es lo que ve, la poca preparación que tiene para verlo, pero nuestro problema como usuarios es lo que nos van a contar en esos dos programas", adelanta Gonzo.

Además, Salvados abordará otros temas de gran interés, como un retrato de las vidas duros de ETA; o la historia del grupo Supersubmarina y cómo vivieron su trágico accidente en 2016. Salvados se estrena este domingo a las 21:25 horas y también está disponible en atresplayer.