Silvia Abril, sobre la respuesta ante la DANA: "El triunfo del amor es la solución y se está viendo estos días"

- La actriz protagoniza 'Mamen Mayo', serie original de SkyShowtime que verá la luz el lunes 18 de noviembre

'Mamen Mayo', primera serie original española de SkyShowtime que combina la comedia con el drama familiar, llega a la plataforma con sus ocho episodios el próximo lunes 18 de noviembre. Protagonizada por Silvia Abril ('Alimañas', 'Padre no hay más que uno'), la ficción sigue a una mediadora de herencias con una manera particular de abordar las disputas, más centrada en las emociones y la reconciliación que en la los dictámenes de la ley. La actriz ha reflexionado sobre el valor del amor a la hora de resolver conflictos, algo que, según apunta, también se está demostrando ahora con el terrible desastre ocasionado en Valencia tras el paso de la DANA.

"El triunfo del amor es la solución para todo y se está viendo estos días", ha expresado la intérprete en una entrevista concedida a Europa Press, relacionando el trasfondo de la serie con la respuesta ciudadana ante la tragedia en Valencia. "Al final la gente salva a la gente", expresa Pablo Capuz ('Merlí. Sapere Aude'), que en 'Mamen Mayo' encarna al ayudante del personaje de Abril, un joven recién graduado que desea formar parte del bufete de abogados de su padre y a menudo choca con los métodos poco ortodoxos de Mamen.

En la misma línea que sus compañeros de reparto, Mona Martínez ('La novia gitana') defiende que, respecto a lo ocurrido las últimas semanas "hay que destacar por encima de todo, la capacidad de la solidaridad", que es "lo que emociona" y aquello a lo que "todos aspiramos". "Eso es lo que se destaca, la empatía y el que te pares a pensar en alguien que lo ha perdido todo y qué puedes tú hacer para que eso sea un poquito mejor", explica.

Martínez subraya que lo sucedido es una tragedia más que un drama y que hay gente a la que "le ha cambiado la vida para siempre". "Pero hay mucha gente que está descubriendo que tiene ganas de ayudar, que se coge una mochila y se va, y el que está allí imagino cuánto lo agradece", añade.

"Una vez más, como que ha sido el pueblo el que ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Nos tenemos que agarrar a la humanidad que hay en España porque es lo que vemos que realmente salva. La gestión... bueno, muy dudosa", sostiene por su parte Clara Sans ('Cardo').

EL DRAMA DE LA HERENCIA

Los intérpretes coinciden en señalar el tono más luminoso de una serie que, según Capuz, "se caracteriza por tener mucho corazón". "Creo que la gente se va a ver reconfortada al final de cada capítulo", reflexiona el actor, augurando además que el espectador no se va a "reír sin emocionarse" y viceversa.

Martínez confiesa que le "produciría mucha satisfacción que alguien desease volver a reencontrarse con alguien que está desunido" tras ver 'Mamen Mayo'. "Creo que es una serie para volver a establecer lazos y plantearte cómo han sido las relaciones de tu vida, las personas que quieres, que has querido...", señala Sans. Las actrices reflexionan sobre cómo hay familias que se han separado por la herencia y cómo, tal y como muestra la ficción, a veces no se trata tanto de reclamar la parte material que uno cree que le corresponde como de reconciliarse.

"Uno parece que reclama dinero, pero al final no sabes si también reclama que quería la teta de mamá, para él solo, ¿no? O la necesitaba para él solo", aventura Martínez. "El dinero parece que se antepone, pero también hay algo siempre de 'tú no me querías', 'tú me querías menos', 'querías más al otro'", apunta la actriz, que tilda de "genialidad" el hecho de que, empezando en conflicto, los episodios terminen siempre en unión, en "adhesión".

En todo caso, y a pesar de partir de una situación tan dramática como una herencia, algo unido inevitablemente a la muerte de un ser querido, la ficción de SkyShowtime no deja de ser una comedia, que aborda los conflictos con cierto toque de humor. "Cuando un drama se estira, se estira, se estira... Al final se toca con la comedia, ¿no? A veces hacemos tanto, tanto, tanto drama, que caemos en el ridículo", señala Abril, que remarca la habilidad de los guionistas y los directores de la serie a la hora de trabajar ese peculiar tono.

'Mamen Mayo' ha sido creada por Eduard Solà ('Casa en llamas', 'El cuerpo en llamas'), que ejerce a su vez de showrunner junto a Miguel Ángel Faura. Además de los ya mencionados Abril, Capuz, Martínez y Sans, completan el reparto de la ficción Óscar de la Fuente ('El buen patrón'), Francisco Reyes ('El Reino') y Javier Pereira ('Stockholm'), entre otros.