Star Wars o Marvel: Dafne Keen (The Acolyte) elige los mejores fans

Tras dar vida a Laura Kinney, la joven mutante conocida también como X-23 en 'Logan' de la saga X-Men, con tan solo 19 años Dafne Keen salta ya a otra gran franquicia en 'The Acolyte', la nueva serie de Star Wars. La joven actriz, que en la serie que llega este miércoles a Disney+ encarna a la valerosa padawan Jecki Lon, habla de cómo manejar la presión que supone formar parte de universos cinematográficos de esta magnitud y de sus cómo sus seguidores son capaces de manejar las expectativas y todas las pasiones que levantan estas dos sagas.

"Son muy diferentes los fans de Marvel y los fans de Star Wars", comienza explicando Keen que en una entrevista concedida a CulturaOcio.como asegura que los seguidores de la saga creada por George Lucas "son muy apasionados" y "esa pasión les lleva a ser bastante duros a veces".

"Los de Marvel también son muy apasionados, pero simplemente como es un género distinto y también el Universo Cinematográfico Marvel es más nuevo que el mundo de Star Wars, que lleva de los 70... no sé cómo explicártelo, pero hay como una energía distinta", dice la actriz hispanobritánica que asegura que "ir a Comic Con o a celebraciones de Star Wars o de Marvel son experiencias completamente diferentes".

En todo caso, Keen reconoce que todavía no ha "vivido bien la experiencia de Star Wars" porque la serie aún no se ha estreando y solo ha tenido 'feedback' de lo publicado en la red tras el lanzamiento de los tráileres. "Realmente no puedes dejar que esto te afecte. Al final todo el mundo va a tener opiniones. Si no te gusta, no te gusta, no pasa nada", dice.

Y en el caso de 'The Acolyte', como en en el de muchas otras producciones, entre las lícitas críticas (ya sean negativas o positivas) se colaron también los exaltados y radicales que aprovechan la resonancia de la marca Star Wars para dar rienda suelta a su odio racista y a su machismo. En este punto, la actriz sí que alza la voz para lamentar que "vivamos en una época en la que nos sintamos cómodos diciendo cosas tan feas en foros públicos".

LOS JEDI EN SU MÁXIMO ESPLENDOR

Dicho esto, Keen prefiere poner el foco en lo positivo y en la buena recepción que la serie está teniendo en sus primeros visionados. "También he visto mucha positividad de la que no se ha hablado porque tenemos una obsesión hoy en día en centrarlos en lo negativo, en el mundo Reddit, en el mundo Twitter. Toda esa negatividad que no nos deja ver que la serie también está teniendo una recepción súper bonita", defiende.

La trama de 'The Acolyte' tiene lugar unos 100 años antes del nacimiento de Anakin Skywalker y, por tanto, de los eventos relatados en las nueve películas de Star Wars estrendas en cines. En sus ocho capítulos, la ficción sigue la investigación de unos misteriosos asesinatos de maestros Jedi que alguien está perpetrando en la galaxia en una época en la que la Orden vive sus años de máximo esplendor y poder.

Una era "luminosa, emocionante y diferente" todavía inédita en las producciones de Lucasfilm que llega al fin a la pantalla de la mano de Leslye Headland responsable de la aplaudida Muñeca rusa que se ha convertido así en la primera showrunner de una serie de Star Wars.

Junto a Keene, completan el reparto de The Acolyte Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss. Los dos primeros capítulos de la nueva serie de 'Star Wars' estarán disponibles en Disney+ el próximo miércoles 5 de junio y los seis restantes se lanzarán de forma semanal.